Hint vertrekkend hoofdmonteur Red Bull op falend leiderschap?

Lee Stevenson kondigt zijn vertrek zelf aan in een post op zijn Instagram-account. In de videoboodschap, opgenomen in Milton Keynes tussen alle Red Bull-wagens waaraan hij heeft gewerkt, zegt de Engelsman zijn allerlaatste dag bij het team er op te hebben zitten en te vertrekken naar een ander Formule 1-team. "Op naar het volgende hoofdstuk. Dat hoofdstuk begint komende maandag als ik naar Japan vlieg om met mijn nieuwe team aan de andere kant van de pitstraat aan de slag te gaan. Het wordt een enorme uitdaging, maar wel een waar ik klaar voor ben." Naar welke renstal hij vertrekt, zegt Stevenson niet, maar het groene en zwarte hartje bij de post doen vermoeden dat hij bij Sauber aan de slag gaat.

Lee Stevenson, Red Bull Racing Foto door: Sutton Images

Stevenson werkt al sinds zijn tienerjaren in de Formule 1. Hij ging in 2000 na een stage als monteur bij Jordan Grand Prix aan de slag. In 2006 maakte hij de overstap naar het net gevormde Red Bull Racing. Hij werkte zich er langzaam maar zeker op van monteur naar tweede en later eerste monteur, onder andere aan de auto van Daniil Kvyat. Toen de Rus in 2016 werd teruggezet naar Toro Rosso en Max Verstappen bij Red Bull zijn stoeltje overnam, werd Stevenson monteur van diens auto. Hij werd in de loop der jaren een van de bekendste gezichten in de garage van Red Bull Racing. Niet zelden schakelde de regie tijdens een spannend moment in een race naar zijn gespannen of opgewekte gezicht.

In de loop der jaren maakte Stevenson alle successen van het team van nabij mee. "Toen ik in 2006 begon, had ik nooit gedacht dat we races zouden winnen, poles zouden halen, kampioenschappen zouden winnen, maar dat is ons allemaal gelukt", zegt hij in zijn videoboodschap. "Het zijn achttien geweldige jaren geweest en ik wil iedereen hier bedanken."

Falend leiderschap

Of het vertrek van Stevenson iets te maken heeft met de machtsstrijd binnen Red Bull is niet duidelijk. Opmerkelijk genoeg deelde hij eerder deze week op LinkedIn een artikel over leiderschap. In dat artikel staan de veelzeggende woorden: "Wanneer een organisatie ondermaats presteert, is het gemakkelijk om medewerkers te vervangen of mensen over te plaatsen in de hoop dat de situatie zal verbeteren. Helaas blijft die situatie in veel gevallen hetzelfde. Leiders zijn verantwoordelijk voor het creëren van een omgeving waarin mensen hun beste versie kunnen zijn. Als je het team aanpast zonder de problemen in de werkomgeving aan te pakken en toestaat dat de status quo je cultuur bepaalt, zal je bedrijf in het beste geval altijd middelmatig zijn."