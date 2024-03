Het is al het hele jaar onrustig bij Red Bull Racing. Het begon met het onderzoek naar vermeend ongewenst gedrag van teambaas Christian Horner, waarna de incidenten elkaar in rap tempo opvolgden. Na de geruchten dat de positie van Helmut Marko op de tocht stond, kwamen er ook geluiden dat Max Verstappen mogelijk Red Bull zou verlaten. Deze zingen nog altijd rond, maar Sebastian Vettel laat bij RTL Deutschland weten het niet aannemelijk te vinden dat Verstappen vertrekt. "Op dit moment is er natuurlijk veel onrust binnen het team, maar ik geloof dat er sportief gezien geen redenen zijn om te denken aan een overstap naar een andere renstal", vertelt de viervoudig Formule 1-kampioen.

Vettel zelf is in de autosport ondertussen aan een nieuw hoofdstuk van zijn autosportcarrière begonnen. De Duitser heeft afgelopen week voor Porsche de Hypercar op het circuit van Aragón aan de tand gevoeld en er zijn geruchten dat een terugkeer in F1 tot de mogelijkheden behoorde. Met name Mercedes zou naar zijn diensten dingen, wat de coureur zelf - al was het volgens hem niet heel concreet - toegaf.

Bij Mercedes kan hij het plekje van de vertrekkende Lewis Hamilton opvullen. Hamilton is vanaf volgend seizoen niet meer bij de Duitse renstal te vinden, maar rijdt in het rood bij Ferrari. Vettel begrijpt wel dat zijn voormalige concurrent de overstap maakt. "Ik was net als vele anderen verrast vanwege de duur van zijn contract, ik dacht dat die nog jaren doorliep", vertelt de 36-jarige. "Ik kan me wel de drang en de wil voorstellen om wat anders te proberen."

Of en waar Vettel weer achter het stuur van een racewagen kruipt, is nog niet bekend.