Mercedes trekt zich terug uit strijd tegen Ferrari over 2019-motor

Aanvankelijk kwamen zeven teams in het geweer tegen het akkoord dat de internationale autosportbond met Ferrari had gesloten, waarvan de exacte inhoud geheim moet blijven. Zij eisten in een statement volledige transparantie van de FIA over de kwestie. Behalve Mercedes werd de verklaring ook door Red Bull, Renault, McLaren, Racing Point, AlphaTauri en Williams onderschreven. De FIA reageerde op haar beurt furieus op de kritiek die de zeven teams hadden geleverd en liet duidelijk weten negatieve opmerkingen jegens de bond en de Formule 1 niet te tolereren. Zo kwamen de FIA en de zeven teams lijnrecht tegenover elkaar te staan aan de vooravond van de Australische Grand Prix, die op het laatste moment werd afgelast.

Naar verluidt waren de zeven teams van plan om een persconferentie te houden in Melbourne, maar door de ontwikkelingen rond het coronavirus en de uiteindelijke annulering van het evenement, is het daar niet van gekomen. Motorsport.com heeft intussen van hooggeplaatste bronnen vernomen dat Mercedes besloten heeft om de zaak te laten rusten en zich terug te trekken uit de groep. De draai is opmerkelijk, omdat Mercedes-teambaas Toto Wolff juist één van de drijvende krachten was achter het geheel.

Een officiële verklaring hiervoor heeft de kampioensformatie nog niet gegeven, maar volgens bronnen heeft Wolff in de aanloop naar de Australische Grand Prix aan de andere teams laten weten dat het op aandringen van moederbedrijf Daimler haar verzet staakt. Het Duitse concern zou hebben aangegeven niet betrokken te willen zijn in een strijd die schade zou kunnen toebrengen aan het imago van zowel de Formule 1 als het merk zelf.

Met medewerking van Jonathan Noble