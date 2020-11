Stroll gefrustreerd: "Had geen tempo op koude banden"

Het zag er op een nat en listig Istanbul Park lange tijd goed uit voor Racing Point. Stroll kwam in de regen als polesitter het beste weg en behield zijn leiding vlot. Max Verstappen maakte vanaf de vuilere kant een slechte start en werd ingehaald door onder meer Perez. De roze wagens uit Silverstone kregen zo dus de eerste twee posities in handen op een circuit dat stilaan opdroogde, maar tot het einde bijzonder glad was. Geen van de twee rijders maakte echter een fout in de overgang van regenbanden naar intermediates.

In de tweede helft van de race kreeg Racing Point het wel moeilijker toen de achtervolgende Lewis Hamilton zijn ritme vond. Hamilton kwam aansluiten bij beide wagens, waarop Racing Point Stroll naar binnen riep, tegen de zin van de Canadees in. Het team voelde zich echter genoodzaakt om iets te doen omdat Stroll veel tijd verloor door graining. Dat is een fenomeen waarbij de banden te koud zijn en stukjes afgesleten rubber zich weer aan het oppervlak hechten, waardoor de banden niet de gewenste grip kunnen leveren.

Stroll raakte zijn ritme kwijt en op de nieuwe intermediates moest hij andermaal door een koude fase met graining en zakte hij door het veld heen. "Ik begrijp niet goed wat er is gebeurd", vertelde een ontgoochelde Stroll nadat hij pas als negende over de finish kwam. "We hadden last van graining op het eerste setje intermediates en besloten te stoppen omdat we seconden per ronde verloren. Toen gebeurde het meteen weer, enorm veel graining en geen snelheid. Het was best slecht vandaag. Het is gewoon frustrerend dat je tien seconden aan de leiding rijdt en plots als negende eindigt. Ik begrijp niet goed hoe dat kan. Ik snap dat het aan graining ligt, maar we moeten bekijken waarom ik daar meer last van had dan de andere wagen."

Teamgenoot Perez, die zorgvuldig met zijn banden omging, koos uiteindelijk voor de juiste strategie door verder te blijven rijden op zijn oude intermediates. Hij werd uiteindelijk tweede achter Hamilton, zijn beste resultaat sinds 2012.