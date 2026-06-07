Net als veel andere coureurs kreeg Pierre Gasly in de Grand Prix van Monaco een tijdstraf van vijf seconden voor het te hard door de pitstraat rijden. Hij reed 60,1 km/u waar een maximumsnelheid van 60 km/u gold en dus konden de stewards niet anders dan een straf uitdelen. De tijdstraf van vijf seconden is de gebruikelijke straf wanneer de snelheid met minder dan 6 km/u overschreden wordt.

Later in de race kreeg hij nogmaals een tijdstraf van vijf seconden voor hetzelfde vergrijp: dit keer reed hij met 60,4 km/u de pitstraat in. Het was een kostbare straf: hij kwam als derde over de streep in Monaco, maar viel terug tot de zevende plaats omdat hij uiteindelijk tien seconden aan tijdstraf had gekregen.

"Ik denk niet dat er op dit moment iets is dat me meer pijn kan doen", verzucht Gasly dan ook in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Al tien jaar werk ik me helemaal kapot voor dit soort momenten."

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"We hebben vandaag alles goed gedaan, om op dat podium te staan voor alle fans die zijn gekomen. Dit zijn voor mij momenten die ons niet om oneerlijke redenen mogen worden afgenomen. Wat er nu gebeurt, klopt niet en hopelijk maken ze de juiste keuze."

Alpine heeft in een korte verklaring al laten weten dat het een verzoek tot herziening heeft ingediend voor de twee tijdstraffen van Gasly. Dat betekent dat Alpine "nieuw en significant" bewijs moet aanleveren bij de FIA dat ten tijde van de beslissing niet beschikbaar was. Als de stewards accepteren dat dit bewijs nieuw en significant is, kan besloten worden om dit terug te draaien of te laten staan.

"Podium is podium"

Gasly is ervan overtuigd dat de pitlimiter van zijn Alpine ingesteld stond om net onder de 60 km/u te blijven en zo geen risico te nemen in de pitstraat. "En ik weet dat ik het beide keren ruim vóór de lijn heb ingeschakeld", legt hij uit.

"Dat is waarschijnlijk de simpelste instelling die je in een Formule 1-auto kunt zetten. Als drie of vier teams worden gepakt voor te hard rijden... Hopelijk zorgt dat ervoor dat de mensen die dit moeten controleren precies gaan kijken wat er aan de hand is, want dit klopt gewoon niet."

"Ze kunnen het in de data zien", voegt de Fransman toe. "Ik hoop alleen dat, wat ze ook besluiten, ze naar de data kijken en naar de snelheid waarmee we reden. Die is nauwkeurig genoeg."

Pierre Gasly hoopt dat de FIA de data bestudeert en de tijdstraffen terugdraait. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Gasly hoopt vooral dat de tijdstraffen teruggedraaid kunnen worden zodat Alpine in ieder geval de punten krijgt. "Het gaat me mijn moment op het podium met de mensen niet teruggeven, maar een podium is een podium", benadrukt hij.

"Ik vecht hier al tien jaar heel hard voor, voor elke kans die ik krijg. Ik heb vijf podiums behaald en als je het mij vraagt, is dat niet genoeg. Ik verdien deze. Hopelijk kunnen ze iets doen."

"Ik leef voor dit soort momenten, maar zeker niet om daarna onterecht bestraft en van een podium beroofd te worden, niet na al het werk dat we leveren", besluit Gasly.