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Hamilton onthult ADUO-volgorde: Mercedes en Ferrari krijgen hulp bij F1-motor

Motorsport.com heeft kunnen bevestigen dat Red Bull Ford Powertrains wordt beschouwd als de fabrikant met de sterkste V6-motor in F1.

Laurens Stade Filip Cleeren
Gepubliceerd:
Lewis Hamilton, Ferrari

Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Na de Grand Prix van Canada heeft de FIA, het bestuursorgaan van de Formule 1, de prestaties van alle V6-verbrandingsmotoren gemeten om zowel de referentiemotor als de achterstand van de concurrenten vast te stellen.

Op basis van een glijdende schaal krijgen fabrikanten van krachtbronnen voor elke twee procent achterstand in V6-prestaties extra homologatietokens. Daarbij horen onder meer extra uren op de testbank en extra ruimte onder het budgetplafond om buiten de normale reglementaire periodes en beperkingen aan hun motoren te werken.

Een officiële bekendmaking wordt al op maandag verwacht. Volgens de reglementen moet de FIA haar bevindingen namelijk veertien dagen na de Grand Prix van Canada publiceren.

Na de Grand Prix van Monaco liet Ferrari-coureur Lewis Hamilton echter al doorschemeren dat Red Bull Ford Powertrains verrassend als maatstaf uit de bus is gekomen, gevolgd door Mercedes en daarna Ferrari.

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Motorsport.com heeft inmiddels kunnen bevestigen dat de achterstand van Mercedes groter is dan de drempel van twee procent. Daarmee komt het merk in aanmerking voor één homologatietoken onder het ADUO-systeem. Ferrari krijgt naar verwachting twee tokens, omdat de achterstand op meer dan vier procent ligt.

Audi en Honda zouden, zoals verwacht, nog verder achter liggen, al is op het moment van schrijven nog niet helemaal duidelijk hoeveel hulp zij precies zullen krijgen.

Geen wondermiddel

Hamilton waarschuwde wel dat ADUO geen wondermiddel is. Er is namelijk een groot verschil tussen toestemming krijgen om de V6-motor te upgraden en die motor binnen een redelijke termijn daadwerkelijk aanzienlijk kunnen verbeteren.

"Ik denk dat het nieuws gisteren of vandaag naar buiten kwam dat Red Bull de krachtigste motor heeft, Mercedes tweede staat en wij daarachter zitten", vertelde Hamilton aan Sky Sports F1. "Dus we hebben nu deze tokens gekregen om te proberen ons te ontwikkelen en het gat te dichten."

Lewis Hamilton onthulde de ADUO-aanpassingen in Monaco.

Lewis Hamilton onthulde de ADUO-aanpassingen in Monaco.

Foto door: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

"Maar dat is een project van acht tot tien maanden, dus het is niet iets wat we volgende week zomaar kunnen doen. We zullen zo hard mogelijk pushen om te kijken hoe we het gat kunnen dichten."

ADUO is een veelbesproken onderwerp. Het systeem was oorspronkelijk bedoeld om een scenario zoals dat van Honda in 2017 te voorkomen, waarbij één fabrikant aanzienlijk achter de concurrentie lag. Door de glijdende schaal van upgrademogelijkheden werd de strijd echter al snel politiek beladen.

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