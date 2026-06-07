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Uitgelegd: Waarom zoveel F1-coureurs zijn bestraft in de pitstraat van Monaco

De FIA heeft geen afwijkingen in het eigen meetsysteem gevonden na de Grand Prix van Monaco en denkt aan het nipt afsnijden van de ingang van de pitstraat als reden. Teams zijn daar voor de race voor gewaarschuwd door race control.

Ronald Vording
Ronald Vording
Bewerkt:
Lewis Hamilton, Ferrari

De Grand Prix van Monaco heeft een stroom aan tijdstraffen opgeleverd voor te hard rijden in de pitstraat. In de documenten die de FIA na de race heeft vrijgegeven, valt op dat het in alle gevallen om overtredingen van minder dan één kilometer per uur gaat, in het geval van Oscar Piastri, George Russell, Franco Colapinto en Pierre Gasly zelfs om 0.1 kilometer per uur.

De FIA heeft na de race naar de eigen lijnen en meetapparatuur gekeken en daarin geen enkele afwijking gevonden. In plaats daarvan denkt de federatie juist dat het te maken heeft met de lijn die de coureurs bij het ingaan van de pitstraat hebben gekozen. In Monaco valt de pit entry enigszins af te snijden. Er zit een knik bij het ingaan van de pitstraat waar coureurs als het ware een stukje rechtdoor kunnen rijden aan de rechterkant om enkele meters te winnen.

De meting begint volgens een FIA-woordvoerder op het moment dat het eerste wiel van de auto in de fast lane komt, wat bij het afsnijden om het linker voorwiel zou gaan. Doordat de meting de gemiddelde snelheid in de pitstraat betreft, zijn alle coureurs op hele kleine overtredingen uitgekomen. Over alle sectoren van de pitstraat nivelleert dat namelijk tot minder dan een kilometer per uur.

Lewis Hamilton, die ondanks zijn tijdstraf van vijf seconden als tweede is geëindigd, bevestigt deze theorie en denkt dat de gekozen lijn eveneens de aanleiding is geweest voor zijn eigen tijdstraf. "Ja, ik reed niet te hard. Ik denk dat het gewoon aan de manier ligt waarop de pitstraat hier is. Het is niet alsof ik te naar binnen reed en de knop niet indrukte of iets dergelijks. De pit limiter stond meteen aan", zei Hamilton in de persconferentie na afloop van de race.

"Ik denk dat het gewoon gaat om de lijn die je neemt. Het is dezelfde lijn die we hier al jaren gebruiken: je komt binnen, je snijdt als het ware een stukje van de witte lijn af en rijdt vervolgens door. Ik was verbaasd toen ik hoorde dat ik te hard zou hebben gereden, want ik zat helemaal niet boven de limiet. Ik denk dat het met de afstand te maken heeft die ze dan meten. Daar moeten we echt naar kijken, want ik hoorde dat veel mensen er vandaag mee te maken kregen terwijl ze waarschijnlijk niet echt te hard reden."

Race control benoemde het risico voor de race

De FIA laat weten dat race control de teams voorafgaand aan de race nog heeft gewaarschuwd voor deze valkuil, zowel qua snelheid als de gemeten afstand, en coureurs heeft geadviseerd om de wijdere lijn te nemen. Opvallend feit is trouwens dat het naast Hamilton allemaal coureurs met een Mercedes power unit betrof. Dat laatste heeft echter niets met de krachtbron of de afstelling van de pit limiter te maken.

McLaren-teambaas Andrea Stella erkent dat het ook in Piastri's geval met de gekozen lijn lijkt samen te hangen. "We denken dat het komt doordat er iets te veel wordt afgesneden. Dat is op dit moment in ieder geval onze hypothese, dus we hebben Oscar na zijn straf verteld dat hij dat moest vermijden. In eerste instantie begrepen we niet waar het vandaan kwam. We weten dat als je te veel afsnijdt, het ertoe kan leiden dat je wordt gemeten boven de limiet. Maar op dit moment weten we niet meer dan dat."

Na afloop van de race was men met name bij Alpine gefrustreerd. Pierre Gasly voelt zich "beroofd" van een podium in Monaco, waardoor de Franse formatie een Right of Review-procedure heeft aangevraagd.

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