Aston Martin reist met bescheiden verwachtingen af naar de Grand Prix van Monaco. Ondanks de voorzichtige progressie die het team de afgelopen weken heeft geboekt, benadrukt teambaas Mike Krack dat een plek in het tweede deel van de kwalificatie al als een geslaagd resultaat zou gelden.

De Luxemburgse teambaas ziet het stratencircuit als een van de meest unieke uitdagingen van het seizoen. Niet alleen vanwege de lage snelheden en de nabijheid van de vangrails, maar vooral vanwege het belang van vertrouwen tussen coureur en auto.

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"Het draait hier om ritme en zelfvertrouwen", legt Krack uit. "De auto moet voorspelbaar zijn. Pas als een coureur exact weet wat er gaat gebeuren, kan hij stap voor stap sneller gaan en dichter bij de limiet komen."

Dat verklaart volgens hem ook waarom Monaco regelmatig voor verrassingen zorgt. Coureurs kunnen hier meer dan elders het verschil maken, terwijl factoren als tractie, remstabiliteit en rijdbaarheid soms belangrijker zijn dan pure theoretische prestaties.

Die rijdbaarheid is ook een belangrijk aandachtspunt voor motorpartner Honda. Volgens Shintaro Orihara heeft de Japanse fabrikant voorafgaand aan het weekend uitgebreid gewerkt aan de afstemming van de krachtbron. Daarbij werd zowel in de simulator als op de testbank gekeken naar energiebeheer en een nauwkeurigere afgifte van motorkoppel.

"We hebben positieve signalen gezien in Canada, maar ook nog verbeterpunten gevonden", aldus Orihara. "Voor Monaco hebben we verder gewerkt aan de nauwkeurigheid van de torque delivery."

"We hebben positieve signalen gezien in Canada, maar ook nog verbeterpunten gevonden", aldus Orihara. "Voor Monaco hebben we verder gewerkt aan de nauwkeurigheid van de torque delivery." Foto door: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Ondertussen krijgt Fernando Alonso opnieuw extra aandacht. De Spanjaard kampte tijdens de vorige raceweekenden met ongemakken in zijn cockpitpositie. Daarom was hij al op dinsdag aanwezig in Monaco om verschillende configuraties te testen.

Volgens Krack zijn daarbij meerdere elementen aangepast. "Het gaat nooit om één wijziging. Verander je de zitpositie, dan veranderen ook de pedalen, de afstand tot het stuur en andere aspecten. We denken een kleine stap vooruit te hebben gezet, maar het echte oordeel volgt pas zodra er gereden wordt."

Opvallend genoeg heeft Aston Martin voor Monaco geen specifieke aanpassingen gedaan aan de actieve aerodynamica. Omdat het systeem in de bochtenstand vrijwel geen rol speelt op het krappe stratencircuit, zag het team geen noodzaak om componenten te verwijderen of de vleugels anders te configureren.

Daarnaast bevestigde Krack dat Adrian Newey dit weekend voor het eerst sinds Melbourne weer in de Formule 1-paddock aanwezig zal zijn. De topontwerper, die inmiddels voor Aston Martin werkt, kan volgens Krack direct van waarde zijn.

"Hij heeft hier veel races gewonnen en enorm veel ervaring. We kijken ernaar uit om van zijn kennis gebruik te maken."

Voor grote sportieve verwachtingen is echter geen ruimte. Hoewel Aston Martin in recente sprintkwalificaties vooruitgang heeft geboekt, blijft Krack realistisch.

"De auto is niet fundamenteel veranderd. We boeken progressie, maar onderschat de concurrentie niet. Als we Q2 halen, dan is dat een succes."