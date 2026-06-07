Pérez verliest eerste Cadillac F1-punt na tijdstraf in Monaco

Vroeg in de race leek het er niet op dat Cadillac F1 een punt zou kunnen scoren in Monaco. Valtteri Bottas viel uit vanwege remproblemen, terwijl Sergio Pérez een drive-throughstraf had gekregen vanwege een valse start. Hij nam per ongeluk de startplaats van Gabriel Bortoleto in, die vanwege problemen vanuit de pitstraat zou starten.

Desondanks wist Pérez uit verdere problemen te blijven en zich in een chaotische slotfase naar de tiende plaats te knokken. Zo leek het eerste punt voor Cadillac F1 een feit en was er reden voor feest, maar daar is alsnog een streep door gezet.

Pérez maakte namelijk ook bij de herstart in de slotfase van de race een valse start: hij stond met zijn rechtervoorband buiten het vak en dat leverde hem een tijdstraf van tien seconden op. Zodoende verliest hij die tiende plaats en gaat het laatste punt naar Fernando Alonso en Aston Martin.

Voordat het nieuws van de tijdstraf naar buiten kwam, klonk Pérez nog hoopvol dat hij het eerste Cadillac F1-punt kon behouden. "We zijn net teruggekomen en hebben naar verschillende hoeken gekeken", zei Pérez.

"Het is lastig om het op basis van één camerahoek te bewijzen. Vanuit de ene hoek lijkt het duidelijk, maar vanuit een andere hoek is het niet zo duidelijk. Dus ik denk dat ze het gewoon aan het bekijken waren om een beslissing te nemen. We zullen zien."

"Los daarvan zijn we op de baan als tiende geëindigd. We hebben daar geen voordeel uit gehaald. Ik had eigenlijk een heel slechte start, maar de eerste ronde op het circuit was ongelooflijk. Daardoor konden we terugkomen en dat is wat echt telt."

Sergio Pérez kreeg na afloop van de race een tijdstraf van tien seconden. Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Het was een heel moeilijke race voor ons, echt heel zwaar met de trillingen, de remmen en de motor. Op een gegeven moment dachten we eraan om de auto uit de race te halen, maar we gaven niet op en bleven buiten. De race gaf ons een nieuwe kans en die hebben we gegrepen."

"Van mijn kant ben ik optimistisch op basis van wat ik heb gezien, maar uiteindelijk is het aan de stewards. We wachten het af."