Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Hamilton onthult ADUO-volgorde: Mercedes en Ferrari krijgen hulp bij F1-motor

Formule 1
GP van Monaco
Hamilton onthult ADUO-volgorde: Mercedes en Ferrari krijgen hulp bij F1-motor

Foto's: De zondag van de F1 Grand Prix van Monaco in beeld

Formule 1
GP van Monaco
Foto's: De zondag van de F1 Grand Prix van Monaco in beeld

Geen straf voor Hadjar, podium GP van Monaco blijft (voor nu) intact

Formule 1
GP van Monaco
Geen straf voor Hadjar, podium GP van Monaco blijft (voor nu) intact

Pérez verliest eerste Cadillac F1-punt na tijdstraf in Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Pérez verliest eerste Cadillac F1-punt na tijdstraf in Monaco

Uitgelegd: Waarom zoveel F1-coureurs zijn bestraft in de pitstraat van Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Uitgelegd: Waarom zoveel F1-coureurs zijn bestraft in de pitstraat van Monaco

Alpine vraagt Right of Review aan na reeks tijdstraffen in Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Alpine vraagt Right of Review aan na reeks tijdstraffen in Monaco

Le Mans-testdag: Aston Martin verrast met snelste tijd bij Hypercars

WEC
24 uur van Le Mans
Le Mans-testdag: Aston Martin verrast met snelste tijd bij Hypercars

Gasly voelt zich bestolen na tijdstraffen F1 Monaco: "Dit klopt niet"

Formule 1
GP van Monaco
Gasly voelt zich bestolen na tijdstraffen F1 Monaco: "Dit klopt niet"
Formule 1 GP van Monaco

Pérez verliest eerste Cadillac F1-punt na tijdstraf in Monaco

Sergio Pérez heeft zijn tiende plaats in de F1 Grand Prix van Monaco moeten inleveren vanwege een tijdstraf. Fernando Alonso krijgt daarmee het laatste punt.

Laurens Stade
Laurens Stade
Gepubliceerd:
Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Vroeg in de race leek het er niet op dat Cadillac F1 een punt zou kunnen scoren in Monaco. Valtteri Bottas viel uit vanwege remproblemen, terwijl Sergio Pérez een drive-throughstraf had gekregen vanwege een valse start. Hij nam per ongeluk de startplaats van Gabriel Bortoleto in, die vanwege problemen vanuit de pitstraat zou starten.

Desondanks wist Pérez uit verdere problemen te blijven en zich in een chaotische slotfase naar de tiende plaats te knokken. Zo leek het eerste punt voor Cadillac F1 een feit en was er reden voor feest, maar daar is alsnog een streep door gezet.

Pérez maakte namelijk ook bij de herstart in de slotfase van de race een valse start: hij stond met zijn rechtervoorband buiten het vak en dat leverde hem een tijdstraf van tien seconden op. Zodoende verliest hij die tiende plaats en gaat het laatste punt naar Fernando Alonso en Aston Martin.

Lees ook:

Voordat het nieuws van de tijdstraf naar buiten kwam, klonk Pérez nog hoopvol dat hij het eerste Cadillac F1-punt kon behouden. "We zijn net teruggekomen en hebben naar verschillende hoeken gekeken", zei Pérez.

"Het is lastig om het op basis van één camerahoek te bewijzen. Vanuit de ene hoek lijkt het duidelijk, maar vanuit een andere hoek is het niet zo duidelijk. Dus ik denk dat ze het gewoon aan het bekijken waren om een beslissing te nemen. We zullen zien."

"Los daarvan zijn we op de baan als tiende geëindigd. We hebben daar geen voordeel uit gehaald. Ik had eigenlijk een heel slechte start, maar de eerste ronde op het circuit was ongelooflijk. Daardoor konden we terugkomen en dat is wat echt telt."

Sergio Pérez kreeg na afloop van de race een tijdstraf van tien seconden.

Sergio Pérez kreeg na afloop van de race een tijdstraf van tien seconden.

Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Het was een heel moeilijke race voor ons, echt heel zwaar met de trillingen, de remmen en de motor. Op een gegeven moment dachten we eraan om de auto uit de race te halen, maar we gaven niet op en bleven buiten. De race gaf ons een nieuwe kans en die hebben we gegrepen."

"Van mijn kant ben ik optimistisch op basis van wat ik heb gezien, maar uiteindelijk is het aan de stewards. We wachten het af."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Hamilton onthult ADUO-volgorde: Mercedes en Ferrari krijgen hulp bij F1-motor

Formule 1
GP van Monaco
Hamilton onthult ADUO-volgorde: Mercedes en Ferrari krijgen hulp bij F1-motor

Foto's: De zondag van de F1 Grand Prix van Monaco in beeld

Formule 1
GP van Monaco
Foto's: De zondag van de F1 Grand Prix van Monaco in beeld

Geen straf voor Hadjar, podium GP van Monaco blijft (voor nu) intact

Formule 1
GP van Monaco
Geen straf voor Hadjar, podium GP van Monaco blijft (voor nu) intact

Pérez verliest eerste Cadillac F1-punt na tijdstraf in Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Pérez verliest eerste Cadillac F1-punt na tijdstraf in Monaco
Vorig artikel Uitgelegd: Waarom zoveel F1-coureurs zijn bestraft in de pitstraat van Monaco
Volgend artikel Geen straf voor Hadjar, podium GP van Monaco blijft (voor nu) intact

Beste reacties
Meer van
Laurens Stade

Le Mans-testdag: Aston Martin verrast met snelste tijd bij Hypercars

WEC
WEC
24 uur van Le Mans
Le Mans-testdag: Aston Martin verrast met snelste tijd bij Hypercars

Gasly voelt zich bestolen na tijdstraffen F1 Monaco: "Dit klopt niet"

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Gasly voelt zich bestolen na tijdstraffen F1 Monaco: "Dit klopt niet"

Achter de schermen bij Peugeot: zo bereidt een team zich voor op de 24 uur van Le Mans

Uitgelicht
WEC
Uitgelicht
WEC
Achter de schermen bij Peugeot: zo bereidt een team zich voor op de 24 uur van Le Mans
Meer van
Sergio Pérez

Pérez herwint vertrouwen na Red Bull-periode: "Snelheid was er altijd"

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Pérez herwint vertrouwen na Red Bull-periode: "Snelheid was er altijd"

Cadillac F1 begint Europees hoofdstuk met debuut in Monaco

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Cadillac F1 begint Europees hoofdstuk met debuut in Monaco

F1-coureurs lovend over Max Verstappen op Nürburgring: "Fantastisch"

Formule 1
Formule 1
GP van Canada
F1-coureurs lovend over Max Verstappen op Nürburgring: "Fantastisch"
Meer van
Cadillac-Ferrari

Bottas reageert op geruchten over F1-toekomst bij Cadillac

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Bottas reageert op geruchten over F1-toekomst bij Cadillac

Cadillac ontkent geruchten over vroegtijdig vertrek Bottas

Formule 1
Formule 1
GP van Canada
Cadillac ontkent geruchten over vroegtijdig vertrek Bottas

Cadillac F1 opgewekt en met verse updates op weg naar Montreal

Formule 1
Formule 1
GP van Canada
Cadillac F1 opgewekt en met verse updates op weg naar Montreal

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Van fictie tot mijlpaal: McLaren's lange weg naar GP nummer 1000

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Jules de Graaf
Van fictie tot mijlpaal: McLaren's lange weg naar GP nummer 1000

Monaco brengt oude uitdaging terug: zo beperken F1-coureurs turbolag

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Jake Boxall-Legge
Monaco brengt oude uitdaging terug: zo beperken F1-coureurs turbolag

Ja, de Monaco GP is duur en saai, maar als F1-fan moet je er een keer geweest zijn

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Mike Mulder
Ja, de Monaco GP is duur en saai, maar als F1-fan moet je er een keer geweest zijn

F1 terug in Europa: tien feiten over de Grand Prix van Monaco

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Mike Mulder
F1 terug in Europa: tien feiten over de Grand Prix van Monaco
Bekijk meer