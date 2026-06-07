Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Hamilton onthult ADUO-volgorde: Mercedes en Ferrari krijgen hulp bij F1-motor

Formule 1
GP van Monaco
Hamilton onthult ADUO-volgorde: Mercedes en Ferrari krijgen hulp bij F1-motor

Foto's: De zondag van de F1 Grand Prix van Monaco in beeld

Formule 1
GP van Monaco
Foto's: De zondag van de F1 Grand Prix van Monaco in beeld

Geen straf voor Hadjar, podium GP van Monaco blijft (voor nu) intact

Formule 1
GP van Monaco
Geen straf voor Hadjar, podium GP van Monaco blijft (voor nu) intact

Pérez verliest eerste Cadillac F1-punt na tijdstraf in Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Pérez verliest eerste Cadillac F1-punt na tijdstraf in Monaco

Uitgelegd: Waarom zoveel F1-coureurs zijn bestraft in de pitstraat van Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Uitgelegd: Waarom zoveel F1-coureurs zijn bestraft in de pitstraat van Monaco

Alpine vraagt Right of Review aan na reeks tijdstraffen in Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Alpine vraagt Right of Review aan na reeks tijdstraffen in Monaco

Le Mans-testdag: Aston Martin verrast met snelste tijd bij Hypercars

WEC
24 uur van Le Mans
Le Mans-testdag: Aston Martin verrast met snelste tijd bij Hypercars

Gasly voelt zich bestolen na tijdstraffen F1 Monaco: "Dit klopt niet"

Formule 1
GP van Monaco
Gasly voelt zich bestolen na tijdstraffen F1 Monaco: "Dit klopt niet"
Formule 1 GP van Monaco

Alpine vraagt Right of Review aan na reeks tijdstraffen in Monaco

Het Alpine F1 Team heeft een verzoek tot een Right of Review ingediend bij de FIA, nadat beide coureurs tijdens de Grand Prix van Monaco tijdstraffen kregen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitstraat.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Bewerkt:
Pierre Gasly, Alpine

Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Pierre Gasly kwam als derde over de finish, maar viel door twee tijdstraffen van vijf seconden terug naar de zevende plaats in de einduitslag. De Fransman werd tweemaal bestraft voor te hard rijden in de pitstraat. Teamgenoot Franco Colapinto kreeg voor hetzelfde vergrijp eveneens een tijdstraf van vijf seconden, al had die geen invloed op zijn klassering doordat hij als vijftiende en laatste over de eindstreep was gekomen.

Lees ook:

In Monaco geldt een snelheidslimiet van 60 kilometer per uur in de pitstraat. Uit de documenten van de FIA bleek na afloop dat Gasly bij zijn eerste overtreding 0,1 kilometer per uur te hard reed en later nog eens 0,4 kilometer per uur boven de limiet zat. Colapinto overschreed de limiet, net als Gasly bij diens eerste overtreding, met slechts 0,1 kilometer per uur. De Alpine-coureurs waren niet de enigen die werden bestraft. Ook George Russell en Oscar Piastri kregen een tijdstraf van vijf seconden nadat zij de snelheidslimiet in de pitstraat met 0,1 kilometer per uur hadden overschreden.

Alpine is het niet eens met de opgelegde straffen en wil dat de zaak opnieuw wordt bekeken. Daarom heeft het team een Right of Review aangevraagd. Om zo'n verzoek in behandeling te laten nemen, moet een team nieuw, relevant en significant bewijsmateriaal aanleveren dat ten tijde van de oorspronkelijke beslissing niet beschikbaar was. In een verklaring laat Alpine weten: "Na de uitslag van de Grand Prix van Monaco kan het BWT Alpine Formula One Team bevestigen dat het een verzoek tot een Right of Review heeft ingediend bij de FIA naar aanleiding van de straffen die zijn opgelegd wegens te hard rijden in de pitstraat."

Beroofd

Gasly liet na afloop weten zich bestolen te voelen. De Fransman is ervan overtuigd dat de pitlimiter van zijn Alpine zo was ingesteld dat hij net onder de limiet van 60 kilometer per uur zou blijven om geen enkel risico te lopen in de pitstraat. "En ik weet zeker dat ik hem beide keren ruim vóór de lijn heb ingeschakeld", legde hij uit.

"Dat is waarschijnlijk de eenvoudigste instelling die je in een Formule 1-auto kunt programmeren. Als drie of vier teams worden bestraft voor te hard rijden in de pitstraat... Ik hoop dat de mensen die dit moeten controleren heel goed gaan kijken wat er aan de hand is. Want dit klopt gewoon niet."

De Fransman sprak de hoop uit dat de tijdstraffen alsnog worden teruggedraaid. "Ik vecht hier al tien jaar keihard voor, voor elke kans die ik krijg. Ik heb vijf podiumplaatsen behaald en als je het mij vraagt, zijn dat er niet genoeg. Deze verdien ik. Hopelijk kunnen ze hier iets aan doen", aldus Gasly. "Ik leef voor dit soort momenten, maar zeker niet om daarna onterecht bestraft te worden en van een podium beroofd te worden. Niet na al het werk dat we hier met z'n allen in steken."

Lees ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Hamilton onthult ADUO-volgorde: Mercedes en Ferrari krijgen hulp bij F1-motor

Formule 1
GP van Monaco
Hamilton onthult ADUO-volgorde: Mercedes en Ferrari krijgen hulp bij F1-motor

Foto's: De zondag van de F1 Grand Prix van Monaco in beeld

Formule 1
GP van Monaco
Foto's: De zondag van de F1 Grand Prix van Monaco in beeld

Geen straf voor Hadjar, podium GP van Monaco blijft (voor nu) intact

Formule 1
GP van Monaco
Geen straf voor Hadjar, podium GP van Monaco blijft (voor nu) intact

Pérez verliest eerste Cadillac F1-punt na tijdstraf in Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Pérez verliest eerste Cadillac F1-punt na tijdstraf in Monaco
Vorig artikel Gasly voelt zich bestolen na tijdstraffen F1 Monaco: "Dit klopt niet"
Volgend artikel Uitgelegd: Waarom zoveel F1-coureurs zijn bestraft in de pitstraat van Monaco

Beste reacties
Meer van
Erwin Jaeggi

Technisch gedelegeerde FIA: Red Bull-monteurs werkten tijdens rode vlag aan auto Hadjar

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Technisch gedelegeerde FIA: Red Bull-monteurs werkten tijdens rode vlag aan auto Hadjar

Antonelli zegeviert in GP van Monaco vol straffen, Verstappen valt uit

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Antonelli zegeviert in GP van Monaco vol straffen, Verstappen valt uit

De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk

Uitgelicht
Algemeen
Uitgelicht
Algemeen
De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk
Meer van
Pierre Gasly

Uitgelegd: Waarom zoveel F1-coureurs zijn bestraft in de pitstraat van Monaco

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Uitgelegd: Waarom zoveel F1-coureurs zijn bestraft in de pitstraat van Monaco

Gasly voelt zich bestolen na tijdstraffen F1 Monaco: "Dit klopt niet"

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Gasly voelt zich bestolen na tijdstraffen F1 Monaco: "Dit klopt niet"

Gasly positief over Alpine én Briatore: "Zijn leiderschap is geweldig"

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Gasly positief over Alpine én Briatore: "Zijn leiderschap is geweldig"
Meer van
Alpine

Overzicht: Wanneer lopen de contracten van F1-coureurs af?

Formule 1
Formule 1
Overzicht: Wanneer lopen de contracten van F1-coureurs af?

Mercedes trekt zich terug uit gesprekken over aandelen in Alpine F1

Formule 1
Formule 1
Mercedes trekt zich terug uit gesprekken over aandelen in Alpine F1

Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Van fictie tot mijlpaal: McLaren's lange weg naar GP nummer 1000

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Jules de Graaf
Van fictie tot mijlpaal: McLaren's lange weg naar GP nummer 1000

Monaco brengt oude uitdaging terug: zo beperken F1-coureurs turbolag

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Jake Boxall-Legge
Monaco brengt oude uitdaging terug: zo beperken F1-coureurs turbolag

Ja, de Monaco GP is duur en saai, maar als F1-fan moet je er een keer geweest zijn

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Mike Mulder
Ja, de Monaco GP is duur en saai, maar als F1-fan moet je er een keer geweest zijn

F1 terug in Europa: tien feiten over de Grand Prix van Monaco

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Mike Mulder
F1 terug in Europa: tien feiten over de Grand Prix van Monaco
Bekijk meer