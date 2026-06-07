Alpine vraagt Right of Review aan na reeks tijdstraffen in Monaco
Het Alpine F1 Team heeft een verzoek tot een Right of Review ingediend bij de FIA, nadat beide coureurs tijdens de Grand Prix van Monaco tijdstraffen kregen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitstraat.
Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Pierre Gasly kwam als derde over de finish, maar viel door twee tijdstraffen van vijf seconden terug naar de zevende plaats in de einduitslag. De Fransman werd tweemaal bestraft voor te hard rijden in de pitstraat. Teamgenoot Franco Colapinto kreeg voor hetzelfde vergrijp eveneens een tijdstraf van vijf seconden, al had die geen invloed op zijn klassering doordat hij als vijftiende en laatste over de eindstreep was gekomen.
In Monaco geldt een snelheidslimiet van 60 kilometer per uur in de pitstraat. Uit de documenten van de FIA bleek na afloop dat Gasly bij zijn eerste overtreding 0,1 kilometer per uur te hard reed en later nog eens 0,4 kilometer per uur boven de limiet zat. Colapinto overschreed de limiet, net als Gasly bij diens eerste overtreding, met slechts 0,1 kilometer per uur. De Alpine-coureurs waren niet de enigen die werden bestraft. Ook George Russell en Oscar Piastri kregen een tijdstraf van vijf seconden nadat zij de snelheidslimiet in de pitstraat met 0,1 kilometer per uur hadden overschreden.
Alpine is het niet eens met de opgelegde straffen en wil dat de zaak opnieuw wordt bekeken. Daarom heeft het team een Right of Review aangevraagd. Om zo'n verzoek in behandeling te laten nemen, moet een team nieuw, relevant en significant bewijsmateriaal aanleveren dat ten tijde van de oorspronkelijke beslissing niet beschikbaar was. In een verklaring laat Alpine weten: "Na de uitslag van de Grand Prix van Monaco kan het BWT Alpine Formula One Team bevestigen dat het een verzoek tot een Right of Review heeft ingediend bij de FIA naar aanleiding van de straffen die zijn opgelegd wegens te hard rijden in de pitstraat."
Beroofd
Gasly liet na afloop weten zich bestolen te voelen. De Fransman is ervan overtuigd dat de pitlimiter van zijn Alpine zo was ingesteld dat hij net onder de limiet van 60 kilometer per uur zou blijven om geen enkel risico te lopen in de pitstraat. "En ik weet zeker dat ik hem beide keren ruim vóór de lijn heb ingeschakeld", legde hij uit.
"Dat is waarschijnlijk de eenvoudigste instelling die je in een Formule 1-auto kunt programmeren. Als drie of vier teams worden bestraft voor te hard rijden in de pitstraat... Ik hoop dat de mensen die dit moeten controleren heel goed gaan kijken wat er aan de hand is. Want dit klopt gewoon niet."
De Fransman sprak de hoop uit dat de tijdstraffen alsnog worden teruggedraaid. "Ik vecht hier al tien jaar keihard voor, voor elke kans die ik krijg. Ik heb vijf podiumplaatsen behaald en als je het mij vraagt, zijn dat er niet genoeg. Deze verdien ik. Hopelijk kunnen ze hier iets aan doen", aldus Gasly. "Ik leef voor dit soort momenten, maar zeker niet om daarna onterecht bestraft te worden en van een podium beroofd te worden. Niet na al het werk dat we hier met z'n allen in steken."
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