Vettel pakt podium en ziet Hamilton 'geschiedenis schrijven'

De Ferrari-coureur had zich als elfde gekwalificeerd, maar kende een prima start en zag zich na een ronde al op derde plaats liggen, achter beide Racing Points. “Het was een intense en lange race, maar wel leuk”, aldus Vettel direct na afloop tijdens de podiuminterviews. “Ik had een hele goede openingsronde, ik denk dat ik daarna al op P4 lag [feitelijk P3]. Ik was vrij tevreden over de full wets. Toen we overstapten naar de inters hadden we het in het begin wat moeilijker, maar tegen het einde begonnen we het tempo weer te vinden.”

De tweestopstrategie van Vettel pakte uiteindelijk goed uit, zeker na een intensief laatste rondje die hij op de vierde plaats achter Leclerc en Perez inging. Een podium leek er niet meer in te zitten, maar Leclerc maakte een foutje - nadat hij Perez eerst aanviel - waardoor de Mexicaan en de Duitser hem voorbij konden gaan. “Die laatste ronde was enorm spannend. Het was een beetje een verrassing om uiteindelijk het podium te pakken, ik ben er ontzettend blij mee.”

Toch had er misschien nog wel meer in gezeten, legt Vettel uit. “Met nog twintig ronden te gaan gingen mijn gedachten naar droogweerbanden, omdat het circuit voortdurend aan het opdrogen was en de banden [intermediates] versleten waren.” Omdat het er even op leek dat het alsnog zou gaan regenen, besloot Ferrari hem op inters buiten te houden. “Ik had graag naar slicks gewisseld, want ik denk dat ik daarmee een kans had gehad op de overwinning. Maar goed, ik ben net zo blij met deze derde plaats.”

Het was voor het eerst dit jaar dat Vettel naar het podium mocht, de laatste keer dat hij champagne mocht nuttigen was op 27 oktober 2019 in Mexico. Het seizoen 2020 hangt voor de Ferraroi-coureur aan elkaar van teleurstellingen. Begin dit jaar kreeg hij te horen dat hij het team eind dit jaar moet verlaten. Zijn beste klassering in 2020 tot vandaag was een zesde plaats in Hongarije.