Bottas met schaamrood op de kaken: “Een regelrechte ramp”

Bottas was op voorhand de enige coureur die Lewis Hamilton nog van zijn zevende wereldtitel af kon houden. Daarvoor moest de nummer twee uit het WK in Turkije in ieder geval voor de Brit eindigen. Maar na het doven van de lichten bleek meteen dat dit een kansloze expeditie zou worden. Waar Hamilton best aardig uit de startblokken kwam, ging Bottas in de openingsronde alleen al tweemaal in de rondte. Het zou de opmaat blijken van een lijdensweg, waarin hij zelfs op een ronde werd gezet door zijn teamgenoot.

Humor blijft, ook na beroerde race

Om te weten hoe Botttas deze zondag zelf heeft beleefd, hoef je alleen maar even naar de boordradio te luisteren. Na de mededeling 'nog vier ronden te gaan Valtteri' luidde zijn reactie namelijk: "Het mogen er van mij ook best wat minder zijn." De Fin heeft zijn gevoel voor humor dus nog niet verloren en dat bleek ook na afloop wel. Terwijl de teleurstelling van zijn gezicht droop, liet hij optekenen: "Als ik nou één dag van 2020 zou kunnen overslaan, dan is het deze. Of misschien die ene dag waarop iemand een vleermuis kocht in Wuhan."

Er kan nog een lachje af, maar verder is het voor Bottas kommer en kwel op de ijsbaan van Istanbul. "Het was een regelrechte ramp, eigenlijk al vanaf de allereerste ronde. Ik had een spin in de eerste bocht en daarna nog een keer contact in bocht negen. Daarna stond mijn stuur niet helemaal zoals het hoort en miste ik wat deeltjes van de voorvleugel. Ik kon vandaag simpelweg niet op het asfalt blijven. Ik verloor de auto echt talloze keren."

Uithuilen en opnieuw proberen

Het leidde tot een kansloze expeditie, al voegt hij voor de camera van Ziggo Sport nog wel toe niet aan opgeven te hebben gedacht. "Nee, zoiets zal ik niet snel doen. Dat zit niet in mijn aard. Maar het was wel een verschrikkelijk lange dag in de auto. Ik ben blij dat deze race eindelijk voorbij is." Voorbij is de titelstrijd trouwens ook, Bottas zal genoegen moeten nemen met P2 in het WK van 2020. "Lewis verdient deze titel. Hij was dit jaar beter dan ik, sowieso de beste van iedereen. Leuk voor hem natuurlijk, maar volgend jaar zal ik het weer proberen."

