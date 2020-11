Perez geeft visitekaartje af met P2: Heb toekomst niet in handen

Perez sprong bij de start op een nat Istanbul Park naar de tweede plaats, mede dankzij een bijzonder moeizame start van Max Verstappen, en volgde in de eerste stint op ruime afstand van leider en teamgenoot Lance Stroll. Na de stop voor intermediates kreeg Stroll het lastiger en kon Perez de kloof stilaan dichten. Na een tweede stop van Stroll kreeg Perez de leiding in handen, maar hij werd al gauw ingehaald door Hamilton, mede dankzij DRS.

Perez volgde het voorbeeld van de kersverse zevenvoudige wereldkampioen door buiten te blijven met de oude intermediates, die het uiteindelijk maar liefst 48 ronden moesten volhouden. Dat lukte nog net, en zo pakte 'Checo' een dik verdiende tweede plaats, zijn beste resultaat voor Racing Point of Force India en zijn beste race sinds 2012, toen hij met Sauber tweede werd in Italië.

"Zoals ik mijn team al vertelde op de radio, nog een ronde op die banden en ze zouden zijn ontploft", aldus de Mexicaan, die bekend staat om zijn voortreffelijke bandenmanagement. "De vibraties waren extreem aan het einde. Maar dat zorgde ook voor de beslissing, als je in het begin van de race zorg kon dragen voor je banden. Het team deed het op strategisch vlak fantastisch en las de race goed. Lewis was extreem sterk en wij gingen eraan naar het einde toe, maar we slaagden erin om een goed resultaat te behalen."

Perez ging eerder in de race in duel met Max Verstappen, die in de versnellingsbak van de Mexicaan zat maar een fout maakte en ongeduldig van de baan tolde. Perez zegt dat hij van die actie weinig heeft kunnen zien. "Ik kon niets zien in mijn spiegels. Die waren aangedampt, dus mijn engineer hield me op de hoogte van de verschillen. Toen zag ik Max plots breed gaan en verdwijnen."

Ook met Charles Leclerc was het in de slotronde nog even spannend toen de Monegask van Ferrari profiteerde van een foutje van Perez op weg naar de laatste bochtencombinatie, maar toen zelf breed ging en zijn derde plaats alsnog moest afstaan aan teamgenoot Sebastian Vettel. Perez hield nipt stand op P2, waarmee hij zijn visitekaartje nog een keer afgaf aan toekomstige werkgevers.

Perez moet bij Racing Point plaatsruimen voor Vettel en wordt in verband gebracht met Red Bull als mogelijke vervanger van Alexander Albon. Perez vindt echter niet dat hij in de laatste races met Racing Point als een sollicitatie moet bekijken, maar gewoon elke race het beste van zichzelf moet geven. "Ik denk dat je altijd moet presteren, weekend na weekend", legde Perez uit. "Je bent maar zo goed als je laatste race, dus het is belangrijk om goed af te sluiten. De rest heb ik niet zelf in handen."