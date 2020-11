Verstappen ontloopt straf: Geen bewijs voor overschrijden witte lijn

Bij het uitkomen van de pitstraat na zijn eerste stop leek Verstappen de witte lijn op z'n minst te toucheren. Coureurs mogen deze streep, die de uitgang van de pitstraat scheidt van het circuit, niet overschrijden. Aangezien dit bij Verstappen wel het geval leek, kwam de coureur met startnummer 33 op de radar van de wedstrijdleiding. Om de Nederlander na afloop ook zelf te kunnen horen, werd het voorval pas na de race in behandeling genomen.

Een straf leek wat vergezocht, vooral doordat het op koude intermediates glibberen en glijden bleek. Door het moment van wielspin werd er geen voordeel behaald door Verstappen en werden andere coureurs ook niet in gevaar gebracht. Toch is dat niet de reden waarom de wedstrijdleiding heeft besloten tot 'no further action'. De stewards van dienst wijzen vooral op een gebrek aan bewijs. "Na het bekijken van videomateriaal vanuit verschillende camerastandpunten en in de hoogst beschikbare resolutie, kunnen de stewards geen bewijs vinden om zonder twijfel te stellen dat een deel van auto 33 volledig over de witte lijn is gegaan."

Geen straf of vermaning dus voor Verstappen, hetgeen ook geldt voor Kevin Magnussen en het team van Haas. Zij moesten zich verantwoorden voor een vermeende 'unsafe release'. De Deen kwam na zijn pitstop stil te staan aan het eind van de pitstraat, omdat het team niet zeker wist of alle wielen wel vastzaten. "Een vertegenwoordiger van het team heeft laten weten dat een monteur niet zeker wist of het linkervoorwiel goed was bevestigd. Maar met het beschikbare bewijs hebben de stewards niet kunnen vaststellen of de auto ook daadwerkelijk in een onveilige staat op pad is gestuurd."

Waar Verstappen en Haas dus een straf ontlopen, heeft Williams-coureur Nicholas Latifi wel een reprimande van de wedstrijdleiding ontvangen. De Canadees wordt verantwoordelijk gehouden voor contact met Romain Grosjean, waardoor beide coureurs spinden. Latifi kreeg blauwe vlaggen vanwege het naderen van Daniel Ricciardo en Grosjean, maar kwam door onderstuur in aanraking met laatstgenoemde. De stewards achten in dit geval wel bewezen dat Latifi blaam treft, waardoor hij zijn eerste reprimande van dit Formule 1-seizoen ontvangt.