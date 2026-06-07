Geen straf voor Hadjar, podium GP van Monaco blijft (voor nu) intact
Isack Hadjar mag zijn derde plaats in de Grand Prix van Monaco houden. De stewards hebben besloten geen verdere actie te ondernemen naar aanleiding van een vermeende overtreding van Red Bull tijdens de rode vlag.
Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
FIA-technisch gedelegeerde Jo Bauer stelde tijdens de rode vlag die volgde op de crash van Charles Leclerc vast dat monteurs van Red Bull werkzaamheden uitvoerden aan de auto van Isack Hadjar en daarbij mogelijk artikel B5.14.4.a van het Formule 1-reglement hadden overtreden. Hij verwees de zaak daarop door naar de stewards.
De stewards hoorden de teamvertegenwoordigers van Red Bull en de FIA-technisch gedelegeerde en bekeken daarnaast fotobewijs van het incident. In hun oordeel schrijven zij dat het team heeft geprobeerd de bougies en ontstekingsspoelen van Hadjars auto te vervangen om de technische problemen van de Fransman te verhelpen. Uiteindelijk werd die ingreep echter niet uitgevoerd.
"Het team werd gemeld terwijl het probeerde bougies en ontstekingsspoelen te vervangen, maar heeft die vervanging niet doorgezet. De auto vertrok vervolgens in dezelfde staat als waarin deze in de pits was aangekomen", schrijven de stewards. Omdat uiteindelijk geen onderdelen werden vervangen en de auto ongewijzigd terugkeerde op de baan, besloten zij de zaak zonder verdere gevolgen af te sluiten.
De stewards onderzochten ook een mogelijke overtreding van Hadjar achter de safety car. De Fransman zou op een bepaald moment een gat van meer dan tien wagenlengtes hebben laten vallen, wat in strijd is met artikel B5.13.2 van het Formule 1-reglement. Ook hier volgde geen straf. De stewards verwezen naar richtlijnen van Race Control uit Canada, waarin om veiligheidsredenen een zekere mate van tolerantie voor dergelijke situaties werd toegestaan, zodat coureurs hun banden en power unit kunnen voorbereiden op de herstart.
Hadjar sprak na afloop van de race over aanhoudende technische problemen. De Red Bull-coureur vertelde dat hij al vroeg in de wedstrijd kampte met ernstige drivability-problemen en daar gedurende vrijwel de gehele race last van had. "We hadden een probleemloze start en waren de race aan het managen", deelde Hadjar mee. "Maar na tien à vijftien ronden kreeg ik enorme drivability-problemen. Als er één circuit is waar je die niet wilt hebben, dan is het hier." Ook na de rode vlag waren die problemen volgens de Fransman niet verdwenen. "Bij de herstart had ik het gevoel dat ik goed weg was, maar ineens viel er een gat en verloor ik twee plaatsen. Ik had beperkt vermogen."
Ondanks die problemen kwam Hadjar als vierde over de finish achter Andrea Kimi Antonelli, Lewis Hamilton en Pierre Gasly. Door de tijdstraffen van Gasly schoof hij uiteindelijk op naar de derde plaats. Dankzij het oordeel van de stewards blijft dat resultaat vooralsnog staan en mag de Red Bull-coureur zijn tweede Formule 1-podium uit zijn carrière behouden. Helemaal zeker is die derde plaats echter nog niet, aangezien Alpine een verzoek tot herziening heeft ingediend met betrekking tot de twee tijdstraffen die Gasly kreeg voor te hard rijden in de pitstraat.
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