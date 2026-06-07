Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Hamilton onthult ADUO-volgorde: Mercedes en Ferrari krijgen hulp bij F1-motor

Formule 1
GP van Monaco
Hamilton onthult ADUO-volgorde: Mercedes en Ferrari krijgen hulp bij F1-motor

Foto's: De zondag van de F1 Grand Prix van Monaco in beeld

Formule 1
GP van Monaco
Foto's: De zondag van de F1 Grand Prix van Monaco in beeld

Geen straf voor Hadjar, podium GP van Monaco blijft (voor nu) intact

Formule 1
GP van Monaco
Geen straf voor Hadjar, podium GP van Monaco blijft (voor nu) intact

Pérez verliest eerste Cadillac F1-punt na tijdstraf in Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Pérez verliest eerste Cadillac F1-punt na tijdstraf in Monaco

Uitgelegd: Waarom zoveel F1-coureurs zijn bestraft in de pitstraat van Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Uitgelegd: Waarom zoveel F1-coureurs zijn bestraft in de pitstraat van Monaco

Alpine vraagt Right of Review aan na reeks tijdstraffen in Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Alpine vraagt Right of Review aan na reeks tijdstraffen in Monaco

Le Mans-testdag: Aston Martin verrast met snelste tijd bij Hypercars

WEC
24 uur van Le Mans
Le Mans-testdag: Aston Martin verrast met snelste tijd bij Hypercars

Gasly voelt zich bestolen na tijdstraffen F1 Monaco: "Dit klopt niet"

Formule 1
GP van Monaco
Gasly voelt zich bestolen na tijdstraffen F1 Monaco: "Dit klopt niet"
Formule 1 GP van Monaco

Geen straf voor Hadjar, podium GP van Monaco blijft (voor nu) intact

Isack Hadjar mag zijn derde plaats in de Grand Prix van Monaco houden. De stewards hebben besloten geen verdere actie te ondernemen naar aanleiding van een vermeende overtreding van Red Bull tijdens de rode vlag.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Bewerkt:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

FIA-technisch gedelegeerde Jo Bauer stelde tijdens de rode vlag die volgde op de crash van Charles Leclerc vast dat monteurs van Red Bull werkzaamheden uitvoerden aan de auto van Isack Hadjar en daarbij mogelijk artikel B5.14.4.a van het Formule 1-reglement hadden overtreden. Hij verwees de zaak daarop door naar de stewards.

Lees ook:

De stewards hoorden de teamvertegenwoordigers van Red Bull en de FIA-technisch gedelegeerde en bekeken daarnaast fotobewijs van het incident. In hun oordeel schrijven zij dat het team heeft geprobeerd de bougies en ontstekingsspoelen van Hadjars auto te vervangen om de technische problemen van de Fransman te verhelpen. Uiteindelijk werd die ingreep echter niet uitgevoerd.

"Het team werd gemeld terwijl het probeerde bougies en ontstekingsspoelen te vervangen, maar heeft die vervanging niet doorgezet. De auto vertrok vervolgens in dezelfde staat als waarin deze in de pits was aangekomen", schrijven de stewards. Omdat uiteindelijk geen onderdelen werden vervangen en de auto ongewijzigd terugkeerde op de baan, besloten zij de zaak zonder verdere gevolgen af te sluiten.

De stewards onderzochten ook een mogelijke overtreding van Hadjar achter de safety car. De Fransman zou op een bepaald moment een gat van meer dan tien wagenlengtes hebben laten vallen, wat in strijd is met artikel B5.13.2 van het Formule 1-reglement. Ook hier volgde geen straf. De stewards verwezen naar richtlijnen van Race Control uit Canada, waarin om veiligheidsredenen een zekere mate van tolerantie voor dergelijke situaties werd toegestaan, zodat coureurs hun banden en power unit kunnen voorbereiden op de herstart.

Hadjar sprak na afloop van de race over aanhoudende technische problemen. De Red Bull-coureur vertelde dat hij al vroeg in de wedstrijd kampte met ernstige drivability-problemen en daar gedurende vrijwel de gehele race last van had. "We hadden een probleemloze start en waren de race aan het managen", deelde Hadjar mee. "Maar na tien à vijftien ronden kreeg ik enorme drivability-problemen. Als er één circuit is waar je die niet wilt hebben, dan is het hier." Ook na de rode vlag waren die problemen volgens de Fransman niet verdwenen. "Bij de herstart had ik het gevoel dat ik goed weg was, maar ineens viel er een gat en verloor ik twee plaatsen. Ik had beperkt vermogen." 

Ondanks die problemen kwam Hadjar als vierde over de finish achter Andrea Kimi Antonelli, Lewis Hamilton en Pierre Gasly. Door de tijdstraffen van Gasly schoof hij uiteindelijk op naar de derde plaats. Dankzij het oordeel van de stewards blijft dat resultaat vooralsnog staan en mag de Red Bull-coureur zijn tweede Formule 1-podium uit zijn carrière behouden. Helemaal zeker is die derde plaats echter nog niet, aangezien Alpine een verzoek tot herziening heeft ingediend met betrekking tot de twee tijdstraffen die Gasly kreeg voor te hard rijden in de pitstraat.

Lees ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Hamilton onthult ADUO-volgorde: Mercedes en Ferrari krijgen hulp bij F1-motor

Formule 1
GP van Monaco
Hamilton onthult ADUO-volgorde: Mercedes en Ferrari krijgen hulp bij F1-motor

Foto's: De zondag van de F1 Grand Prix van Monaco in beeld

Formule 1
GP van Monaco
Foto's: De zondag van de F1 Grand Prix van Monaco in beeld

Geen straf voor Hadjar, podium GP van Monaco blijft (voor nu) intact

Formule 1
GP van Monaco
Geen straf voor Hadjar, podium GP van Monaco blijft (voor nu) intact

Pérez verliest eerste Cadillac F1-punt na tijdstraf in Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Pérez verliest eerste Cadillac F1-punt na tijdstraf in Monaco
Vorig artikel Pérez verliest eerste Cadillac F1-punt na tijdstraf in Monaco
Volgend artikel Hamilton onthult ADUO-volgorde: Mercedes en Ferrari krijgen hulp bij F1-motor

Beste reacties
Meer van
Erwin Jaeggi

Alpine vraagt Right of Review aan na reeks tijdstraffen in Monaco

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Alpine vraagt Right of Review aan na reeks tijdstraffen in Monaco

Technisch gedelegeerde FIA: Red Bull-monteurs werkten tijdens rode vlag aan auto Hadjar

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Technisch gedelegeerde FIA: Red Bull-monteurs werkten tijdens rode vlag aan auto Hadjar

De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk

Uitgelicht
Algemeen
Uitgelicht
Algemeen
De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk
Meer van
Isack Hadjar

Hadjar met 'gemengde gevoelens' na F1-kwalificatie Monaco

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Hadjar met 'gemengde gevoelens' na F1-kwalificatie Monaco

Hadjar na crash: "Vertrouwen terug, nu Mercedes aanvallen"

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Hadjar na crash: "Vertrouwen terug, nu Mercedes aanvallen"

Opinie: Hebben strafpunten in de Formule 1 nog wel zin?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Opinie: Hebben strafpunten in de Formule 1 nog wel zin?
Meer van
Red Bull Racing

Antonelli zegeviert in GP van Monaco vol straffen, Verstappen valt uit

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Antonelli zegeviert in GP van Monaco vol straffen, Verstappen valt uit

Verstappen blijft nuchter na uitvalbeurt: "Gelukkig reageerde iedereen goed"

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Verstappen blijft nuchter na uitvalbeurt: "Gelukkig reageerde iedereen goed"

Exclusief: Het verhaal achter de eerste F1-motor van Red Bull en Ford

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Exclusief: Het verhaal achter de eerste F1-motor van Red Bull en Ford

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Van fictie tot mijlpaal: McLaren's lange weg naar GP nummer 1000

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Jules de Graaf
Van fictie tot mijlpaal: McLaren's lange weg naar GP nummer 1000

Monaco brengt oude uitdaging terug: zo beperken F1-coureurs turbolag

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Jake Boxall-Legge
Monaco brengt oude uitdaging terug: zo beperken F1-coureurs turbolag

Ja, de Monaco GP is duur en saai, maar als F1-fan moet je er een keer geweest zijn

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Mike Mulder
Ja, de Monaco GP is duur en saai, maar als F1-fan moet je er een keer geweest zijn

F1 terug in Europa: tien feiten over de Grand Prix van Monaco

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Mike Mulder
F1 terug in Europa: tien feiten over de Grand Prix van Monaco
Bekijk meer