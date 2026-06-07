Technisch gedelegeerde FIA: Red Bull-monteurs werkten tijdens rode vlag aan auto Hadjar

Isack Hadjar heeft zondag zijn tweede Formule 1-podium uit zijn carrière behaald, maar het is nog allerminst zeker dat hij die derde plaats ook daadwerkelijk mag houden. De stewards onderzoeken een mogelijke overtreding van Red Bull Racing tijdens de rode vlag-situatie, waarbij monteurs werkzaamheden aan de auto van Hadjar zouden hebben uitgevoerd die volgens het reglement niet zijn toegestaan.

Hadjar was in Monaco een van de hoofdrolspelers van de race. De Fransman kwam ondanks technische problemen met zijn RB22 als vierde over de finish, achter Andrea Kimi Antonelli, Lewis Hamilton en Pierre Gasly. Door de tijdstraffen van Gasly schoof hij op naar de derde plaats. Toch hangt er na afloop nog een vraagteken boven dat resultaat.

Uit het rapport van FIA-technisch gedelegeerde Jo Bauer blijkt dat de monteurs van Red Bull tijdens de rode vlag aan de auto van Hadjar hebben gewerkt. Volgens Bauer vonden die werkzaamheden plaats om 16.55 uur en betroffen het handelingen die volgens artikel B5.14.4.a van het sportief reglement niet zijn toegestaan.

"Tijdens de onderbreking van de race werkten monteurs van Oracle Red Bull Racing aan auto nummer 6 en voerden zij handelingen uit die niet zijn toegestaan onder artikel B5.14.4.a", schrijft Bauer in zijn rapport. Toen hij navraag deed over de situatie, stopte het team volgens het document onmiddellijk met de werkzaamheden en werd de auto teruggebracht naar de oorspronkelijke staat, zonder onderdelen te vervangen.

De technisch gedelegeerde heeft de zaak doorverwezen naar de stewards, die zullen bepalen of er daadwerkelijk sprake is van een overtreding en welke eventuele straf daarbij hoort.

Direct na afloop van de race sprak Hadjar uitgebreid over de technische problemen die hem gedurende vrijwel de gehele wedstrijd parten speelden. De Red Bull-coureur vertelde dat hij al vroeg in de race kampte met ernstige problemen met de bestuurbaarheid van zijn auto.

"We hadden een probleemloze start en waren de race aan het managen", zei Hadjar na afloop. "Maar na tien à vijftien ronden kreeg ik enorme drivability-problemen. Als er één circuit is waar je die niet wilt hebben, dan is het hier. Het was ongelooflijk lastig om zo zestig ronden af te leggen."

Ook na de rode vlag waren de problemen volgens Hadjar nog niet verdwenen. "Bij de herstart had ik het gevoel dat ik goed weg was, maar ineens viel er een gat en verloor ik twee plaatsen. Ik wist dat die auto's een straf hadden, maar ik had beperkt vermogen. Ik heb nog nooit zo hard moeten pushen in de bochten om binnen vijf seconden van Pierre te blijven."