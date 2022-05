Perez topt derde training, Verstappen ontsnapt aan crash in slotfase

Na de eerste actiedag op het Miami International Autodrome kregen coureurs aan het begin van de zaterdagmiddag nog één sessie om zich klaar te stomen voor de kwalificatie. Rijtijd is op een nieuw circuit voor iedereen cruciaal, maar de derde training had voor Max Verstappen nog net iets meer belang dan voor veel concurrenten. Door een touché met de muur, een versnellingsbakwissel en bovenal hydraulische problemen bleef zijn optreden op vrijdag immers beperkt tot vijftien ronden. Data van de auto met startnummer 1 was er volgens Verstappen niet of nauwelijks op vrijdagavond, waardoor meters maken het devies was.

Verstappen is er vroeg bij, Ocon tekent voor eerste rode vlag

Teambaas Christian Horner had vooraf al aangekondigd dat Verstappen zich eerder op het asfalt zou melden dan gewoonlijk - normaliter wacht Verstappen lang in de derde training - en die woorden bleken te kloppen. De Nederlander was zelfs als allereerste op het asfalt te vinden, met in zijn kielzog onder meer Valtteri Bottas en Carlos Sainz - twee coureurs die ook een miserabele vrijdag kenden.

Verstappen opende het bal op mediums, in tegenstelling tot Ferrari, en wist met 1.31.355 een eerste richttijd op de klok te zetten. WK-leider Charles Leclerc werkte de eerste minuten op softs af en gaf op die compound drieënhalve tienden toe op de snelste Red Bull-coureur. Daar moet overigens meteen bij aangetekend dat bijna iedereen dit gedeelte van de training aangreep voor langere runs, aangezien die vrijdag door rode vlaggen in duigen vielen. Dat er nog beduidend meer in de tank zou zitten, bleek met alle respect uit de derde stek van Mick Schumacher in de openingsfase.

In die openingsfase worstelden coureurs ook nog altijd met het lage gripniveau rond het Hard Rock Stadium. Een foutje bleek snel gemaakt en ook des te pijnlijker doordat de muren bijzonder dichtbij staan in Miami. Esteban Ocon kon daar na een kwartier als geen ander over meepraten. De Fransman verloor - net als Sainz op vrijdag - de controle bij bocht 14 en eindigde net als de Spanjaard hardhandig in de muur. Veel schade aan zijn Alpine linksvoor, een lastige taak voor de monteurs voorafgaand aan de kwalificatie en de eerste rode vlag van de dag bleken de gevolgen.

Perez bovenaan, Verstappen weet overwerk Red Bull-monteurs te voorkomen

Voor de concurrenten vormde het een hinderlijke onderbreking van ruim tien minuten, waarmee er weer kostbare rijtijd verloren is gegaan. Geen wonder dus dat er bijzonder veel animo was toen het licht aan het eind van de pitstraat weer op groen ging. Verstappen vervolgde zijn werk op de mediums stoïcijns met een lange run, al was het eigenlijk wachten op de kwalificatiesimulaties die traditiegetrouw worden afgewerkt in laatste training. Teams wachten doorgaans tot de slotminuten, maar waren er ditmaal iets eerder bij vanwege het risico op rode vlaggen.

Leclerc trapte af namens Ferrari. De Monegask nam P1 weliswaar over met zijn run op nieuwe softs, maar 1.30.981 was minder dan vier tienden sneller dan wat Verstappen op een hardere compound had neergezet. Leclerc verloor met name tijd in de laatste sector, hetgeen aangeeft hoe lastig het is om de banden in een goed window te krijgen bij extreem hoge baantemperaturen. Het gaf Verstappen alle kans om te antwoorden met zijn eerste aanzet op softs. De Limburger kwam tot 1.30.649, inclusief een klein foutje in bocht zestien. Er zat met andere woorden nog meer in de RB18. Dat die bolide van Adrian Newey sowieso competitief oogt in Florida bleek uit het optreden van Sergio Perez. De Mexicaan had zich lange tijd gedeisd gehouden, maar gaf met zijn eerste run op softs slechts 0.050 seconde toe op Verstappen. Het bleek een teken voor wat zou komen.

In de ultieme slotfase werden de baanomstandigheden namelijk beter en namen de tijden nog een duikvlucht. Perez maakte daar optimaal gebruik van door in 1.30.304 rond het Hard Rock Stadium te gaan. Verstappen had na zijn teammaat nog een laatste poging voor de boeg, zat ook onder de tijd van zijn kompaan, maar verloor de controle even in bocht 15. De winnaar van Imola leek angstvallig richting de onverbiddelijke muur te schuiven, maar wist een aanvaring daarmee net te voorkomen door uit alle macht op de rem te trappen. Het heeft een crash en daarmee ook overuren voor de Red Bull-monteurs gescheeld. Titelrivaal Leclerc bracht zijn laatste ronde wel tot een goed einde en wist zich daarmee op P2 nog tussen de Red Bull-coureurs te nestelen.

Alonso en Vettel verrassen, Mercedes valt toch weer tegen

Achter de eerste drie completeerden Fernando Alonso en Sebastian Vettel zeer verrassend de top-vijf. Schumacher zorgde voor een derde opvallende naam bij de eerste zes en bleek zijn teamgenoot Kevin Magnussen (op P8 trouwens ook prima) eens de baas. Mercedes viel na een hoopgevende vrijdag tegen. Lewis Hamilton kwam opmerkelijk genoeg niet verder dan P15, George Russell gaf op de zeventiende stek nog meer toe.

De kwalificatie voor de eerste Grand Prix van Miami begint om 22.00 uur Nederlandse tijd.

