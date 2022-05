Horner: Te vroeg voor beslissing over toekomst Perez

Sergio Perez is uitstekend aan het Formule 1-seizoen 2022 begonnen. De coureur uit Guadalajara veroverde in Saudi-Arabië zijn eerste pole-position in de koningsklasse en finishte in de races in Australië en Emilia-Romagna als tweede. In het kampioenschap bezet hij momenteel de derde stek achter Charles Leclerc en Max Verstappen. Volgens voormalig Red Bull-coureur en Viaplay-analist David Coulthard laat Perez momenteel meer dan genoeg zien om een nieuw contract bij het team te verdienen. Teambaas Christian Horner vindt het echter wat vroeg om nu al een knoop door te hakken over het tweede zitje voor 2023.

“Checo doet een geweldige job”, laat Horner zaterdag tegenover onder andere Motorsport.com weten. “Hij rijdt op een zeer hoog niveau. Hij voelt zich dit jaar comfortabeler in het team en de huidige auto ligt hem beter, het heeft niet dezelfde eigenaardige karaktertrekjes als onze vorige drie wagens hadden. We zijn tevreden over het werk dat hij levert, maar we hebben nog maar vier races gehad. We zitten dus nog steeds vroeg in het seizoen. Maar iedereen in het team is erg te spreken over hem.”

Verstappen, die eerder dit jaar zijn contract bij Red Bull Racing verlengde tot eind 2028, liet zich tijdens de persconferentie op donderdag al positief uit over Perez. “Het helpt natuurlijk om al een jaar bij het team te zitten“, zei de regerend wereldkampioen over de betere vorm die zijn teamgenoot in 2022 laat zien. “Daarnaast begint iedereen met de nieuwe regels vanaf nul en het lijkt erop dat hij nu met een veel beter gevoel in de auto zit. Dat is erg positief voor het team en we waren natuurlijk extreem tevreden over hoe we allebei in Imola hebben gepresteerd [Red Bull scoorde een één-twee in de Grand Prix van Emilie-Romagna]. Laten we hopen dat we zo door kunnen gaan.”