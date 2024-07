Samenvatting van de tweede Formule 1-training op Silverstone

Het is voor Lando Norris een prima vrijdag in Silverstone geworden. De Britse Formule 1-coureur was eerder op de dag al het snelste in de openingssessie van het weekend, waarna hij de tweede training ook als beste afsloot. Max Verstappen kwam in het spel niet echt voor, al stond hij op de softs korte tijd op P1. De Nederlander eindigde uiteindelijk als zevende.

Het was een weerzien met Logan Sargeant, Kevin Magnussen, Sergio Pérez en Pierre Gasly in de tweede training. Al deze coureurs moesten hun zitje afstaan aan een rookie voor de eerste oefensessie en keerden weer terug in hun auto's. Dat was een van de redenen waarom het druk was op de baan, want er werd vanaf minuut één erg veel gereden.

Grote incidenten bleven uit, al hadden Charles Leclerc en Gasly in de openingsfase te kampen met wat kleine problemen. Deze werden echter binnen een mum van tijd verholpen, waardoor beide heren hun weg weer konden vervolgen. Ook Verstappen had wat problemen met het op de baan houden van zijn RB20, zonder dat het echt gevaarlijk werd. Wel regende het aan het einde van de sessie flink, waardoor snelle tijden in de slotfase uitgesloten waren. Enkele coureurs reden op intermediates nog wel de baan op om wat belangrijke data te vergaren en om de proefstart op een natte baan te proberen.

Uiteindelijk was het dus Norris die de snelste van de dag werd. Daarmee gaf de thuisrijder het Britse publiek genoeg om voor te juichen. Oscar Piastri maakte het McLaren-feest met een tweede tijd compleet. Sergio Pérez legde beslag op de derde tijd, vlak voor de verrassend sterke Nico Hülkenberg. Haas heeft naar Silverstone wat updates meegenomen en deze lijken dus goed te werken. Leclerc en Hamilton werden vijfde en zesde, net voor Verstappen. De achtste tijd was voor Carlos Sainz, die op zijn beurt Lance Stroll net achter zich hield. De top-tien werd gecompleteerd door Lewis Hamilton, die zelf verre van tevreden was.

Zaterdag om 12.30 uur Nederlandse tijd staat de derde training in Engeland op het programma, waarna om 16.00 uur de kwalificatie verreden gaat worden.