Het Formule 1-weekend op Silverstone kon voor Lando Norris niet beter beginnen. De Britse McLaren-coureur trapte de vrijdag met de snelste tijd in de eerste training af, om daarna in de tweede oefensessie ook weer de beste te zijn. De thuiscoureur is blij met de prestaties, maar denkt dat er meer in zit.

"Het was een goede start van het weekend, maar niet de meest foutloze", begint de rijder in gesprek met F1TV. "Ik voelde me aan het begin van de dag niet echt comfortabel in de auto, maar door de sessie heen voerden we wat aanpassingen door. Dat is hier heel belangrijk, want hier wordt veel van de neus gevraagd en het is een hogesnelheidscircuit. Dus ik ben wel blij, we hebben flink wat progressie geboekt."

Kijkend naar de onderlinge verschillen verwacht Norris dat het veld dicht bij elkaar zit. "Zelfs Mercedes lijkt net zo snel te zijn als ons. Zij kozen ervoor om de motor aan het einde van de sessie niet volledig open te draaien. Ik denk dat we er goed voor staan, maar we moeten nog iets meer [snelheid] vinden", aldus de man uit Bristol, die rekening houdt met een bui voor de rest van het weekend. "Ik zou liever tijdens mijn thuisrace een droge race hebben, want het lijkt erop dat we er goed voor staan. Ik zou niet willen dat er te veel veranderd, maar dit is Silverstone in Engeland. Ik ben overal klaar voor, maar het heeft mijn voorkeur dat het droog blijft."

Piastri verwacht regen

Ook Oscar Piastri kende een prima vrijdag. Uiteindelijk sloot de Australiër de dag als tweede af, maar het gat naar teamgenoot Norris was met drie tienden vrij fors. "Ik denk dat we goede sessies hebben gehad, het was een goede dag", legt de McLaren-man uit. "De tweede helft [van de dag] voelde goed, ik moet nu alleen zelf wat netter rijden. Maar al met al was het een rustige vrijdag."

Net als Norris verwacht Piastri dat de weergoden hun woordje mee gaan spreken. De 23-jarige coureur hoopt daar van te kunnen profiteren. "Als dat gebeurt, dan zegt de pace van vandaag op de droge baan niet zoveel", legt hij uit. "We gaan zien hoe de teams hiermee omgaan, want ze moeten er bovenop zitten. Normaal gezien is dat met het Britse weer al lastig, laat staan tijdens een raceweekend. Op dat gebied verwacht ik een spannend weekend."