Marko: "Red Bull is in zowel korte als lange runs langzamer dan Norris"

Red Bull Racing heeft de vrijdagse trainingen voor de Britse Grand Prix afgesloten met een derde plek voor Sergio Pérez en Max Verstappen op P7. Die cijfers vertellen niet het hele verhaal, al laat Helmut Marko in de paddock wel weten dat McLaren momenteel sterker oogt. "We verliezen te veel tijd in de langzame bochten, vooral in bocht 3 en in bocht 4. Het echte verschil is geen zes tienden, aangezien de baan tijdens de training veel sneller werd. Maar zowel in de korte als lange runs zitten we achter Norris. De bandenslijtage lijkt ongeveer hetzelfde te zijn, waardoor we nog werk aan de winkel hebben."

Motorstanden ditmaal geen verklaring

Marko liet de voorbije vrijdagen steeds weten dat motorstanden een grote rol speelden en dat Red Bull met minder vermogen op pad was dan de concurrentie, maar op de vraag van Motorsport.com of dat ook ditmaal het geval was, reageert de Oostenrijker: "Nee, jammer genoeg niet." Het betekent dat Red Bull daadwerkelijk nog iets moet vinden richting de kwalificatie en de race. Het team uit Milton Keynes beschikt dit weekend over updates in de vorm van een nieuwe vloer, maar daarover laat Marko weten: "Het is maar een kleine update, misschien is die een halve tiende of driekwart van een tiende waard."

Tijdens zijn tweede run op softs schoot Verstappen even van de baan bij het uitkomen van Maggotts and Becketts, al verklaart dat volgens Marko zijn zevende plek in de tijdenlijst niet. "Nee, dat kwam meer doordat hij als één van de eerste coureurs naar buiten ging op de softs en de baan nadien behoorlijk sneller is geworden." Door de run op softs vroeg af te werken week de aanpak van Red Bull af van onder meer Mercedes, McLaren en Ferrari, al legt Marko uit: "Ze hadden al regen voorspeld. Die kwam alleen later dan dat we hadden verwacht, maar we probeerden vooral op safe te spelen door vroeg te gaan."

Marko grapt na Pérez-vraag: "Gelukkig vraag je me niet naar Max!"

Sergio Pérez zat er op P3 aardig bij, al beantwoordt Marko de vraag van deze site wat hij van het optreden van de Mexicaan vond met een lach: "Je vraagt me gelukkig niet waarom Max vandaag slechter was? Als Checo erachter had gestaan, dan had je die vraag zeker gesteld! Maar nee, de dag van Checo was goed. Misschien moeten we hem iedere keer maar één sessie per dag geven!" Met die laatste woorden refereert Marko aan het feit dat Isack Hadjar de eerste training voor zijn rekening nam in de RB20. Gevraagd of Pérez ondanks het tweejarige contract onder toenemende druk staat bij Red Bull, lacht de topadviseur uit Graz: "Hij heeft vandaag veel van die druk weggenomen! Maar nee, laten we zondag verder praten."