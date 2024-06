Samenvatting van de schitterende Formule 1 Grand Prix van Canada

De voorspellingen voor het weekend in Canada waren dat het vooral op vrijdag en zaterdag zou gaan regenen, maar op zondag trokken er ook buien over het parcours. Dat zorgde ervoor dat de coureurs op een natte baan de Formule 1 Grand Prix begonnen. George Russell begon vanaf pole en hield Max Verstappen na de start achter zich. Daarachter leek het in eerste instantie allemaal goed te gaan, maar Pierre Gasly en Sergio Pérez raakten elkaar bij het uitkomen van de eerste bochtensectie. Beide heren konden na dat incident doorrijden.

Nadat de eerste buien van de race waren weggetrokken, ontstond er langzaam een droge lijn. Russell kon op dat moment de pace niet meer hooghouden en Max Verstappen en de snelle Lando Norris sloten aan. Na een fout van Verstappen was het zelfs Norris die als eerste zijn landgenoot voorbij stak, waarna Russell ook een foutje maakte en Verstappen zag passeren. Norris was daarna razendsnel en beende weg bij de rest van het veld.

Een crash van Logan Sargeant maakte een einde aan het strakke tempo van Norris, want de safety car kwam de baan voor de eerste keer op. Vanwege de timing van de safety car verloor Norris ook nog eens twee plekken aan Verstappen en Russell. De twee laatstgenoemden konden op een net beter moment de pitstop uitvoeren. Oscar Piastri en Lewis Hamilton zaten vlak achter de top-drie en dongen mee voor de podiumplaatsen.

Nadat de race weer werd hervat was het spektakel niet over. Sergio Pérez crashte achterwaarts de muur in en strompelde daarna terug naar de pits om daar op te geven. Niet veel later ging het mis voor Carlos Sainz en Alexander Albon. Sainz spinde volledig door eigen toedoen en nam in zijn spin Alexander Albon mee. De Thai had grote pech en viel uit. De safety car kwam door het incident nog een keer de baan op, om het veld samen te brengen en de marshals de tijd te geven om al het puin op te ruimen.

Na die herstart werd er flink geknokt voor de podiumplaatsen, zonder dat er flinke touchés waren. Vooraan hield Verstappen de koppositie en won zo na de teleurstelling in Monaco weer een race. Norris werd tweede, voor Russell. Hamilton kwam net tekort voor een podium en moet het met een vierde plaats doen. Piastri kon het tempo ook niet meer bijbenen en werd vijfde. Zesde en zevende werd Aston Martin Racing, met Fernando Alonso weer een keer voor Lance Stroll. Daniel Ricciardo schreef voor de tweede keer dit seizoen punten bij, terwijl Alpine voor het eerst in 2024 met beide auto's in de punten finishte. Pierre Gasly werd negende, Esteban Ocon tiende.