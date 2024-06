Het weekend in Montreal stond in het teken van regen, of de dreiging daarvan, en zondag vormde geen uitzondering daarop. In de aanloop naar de race trokken er verschillende buien over het Île Notre-Dame, met als gevolg dat de coureurs op een kletsnatte baan plaatsnamen voor de start.

Helemaal vooraan op de grid stond een verrassende naam: George Russell. De Mercedes-coureur had in een droge kwalificatie een 1.12.000 laten noteren, een tijd die tot op de duizendste nauwkeurig gematcht werd door Max Verstappen. Maar doordat de Brit deze tijd als eerste reed, was de pole-position voor hem. Heel teleurgesteld was Verstappen niet met de tweede startplek. Het ging dit weekend namelijk niet van een leien dakje bij de regerend F1-kampioen. Zo was er tijdens de tweede training op vrijdag een probleem met zijn Energy Recovery System, waardoor hij nog geen handvol ronden kon rijden.

De tweede startrij was volledig papaya: Lando Norris en Oscar Piastri waren op zaterdag maar nipt langzamer gegaan dan Russell en Verstappen. Daniel Ricciardo had een goede kwalificatie en stond vijfde op de grid, met Fernando Alonso naast zich op de zesde plek. Ferrari werd voorafgaand aan het weekend gezien als favoriet voor de overwinning, maar Charles Leclerc en Carlos Sainz kwamen niet eens in Q3 en stonden elfde en twaalfde op de startopstelling. Sergio Pérez kwam echter nog slechter voor de dag. De Mexicaan bleef voor het tweede weekend op rij steken in Q1 en stond zestiende op de grid in Canada.

Haas-coureurs vliegen

Op het moment dat de coureurs vertrokken voor de opwarmronde, begon het licht te regenen. Dit was een kolfje naar de hand van Haas-coureurs Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg, die als enigen op full wets stonden, terwijl de rest van het veld voor intermediates had gekozen. Toen de rode lampen boven het rechte stuk doofden, bleef Russell aan de leiding, voor Verstappen, Norris en Piastri, terwijl Alonso en Hamilton al snel voorbij gingen aan Ricciardo, die wegens een valse start ook nog eens vijf seconden straf kreeg. Bij het uitkomen van de tweede bocht kwamen Pierre Gasly en Pérez tegen elkaar aan, waardoor de Mexicaan een stukje van zijn voorvleugel verloor.

Tijdens de natte openingsfase waren het Magnussen en Hülkenberg die de show stalen. Vanaf de veertiende en zeventiende startplek gingen zij als een mes door de boter naar voren. Magnussen lag op een zeker moment zelfs vierde, terwijl Hülkenberg naar de achtste positie opklom. Na vier ronden nam de regen echter af, waarna de coureurs op de intermediates al gauw sneller gingen. Magnussen dook dan ook na zeven ronden de pits binnen om intermediates te halen en viel terug naar P12, Hülkenberg stopte vijf ronden later en kwam als negentiende terug op de baan.

Norris rukt op

Enkele ronden later was het helemaal gestopt met regen en liet de zon zich zelfs zien boven het Circuit Gilles Villeneuve, waardoor een droge lijn ontstond. Verstappen zat aanvankelijk een seconde achter Russell, maar aan het begin van de zeventiende ronde had hij een moment bij de eerste bocht, waarna een uitje over het blauw geverfde gras volgde. Hij verloor daardoor niet alleen een paar seconden ten opzichte van de leider in de race, maar had ook ineens Norris vlak achter zich.

Omdat het inmiddels droog was, gaf de racedirectie een ronde later groen licht voor DRS-gebruik. Norris nam meerdere keren een kijkje bij Verstappen, alvorens de Nederlander op weg naar de laatste chicane vrij eenvoudig te passeren. Het duurde daarna niet lang voordat Norris zich aan de achterkant van Russell meldde. Zo kon hij een ronde nadat hij Verstappen had ingehaald, op dezelfde plek Russell passeren voor de leiding. De Mercedes-coureur schoot vervolgens rechtdoor, waardoor hij ook nog een plek verloor aan Verstappen.

‘What goes around’

De race was 25 ronden oud toen Logan Sargeant bij de zesde bocht in een spin belandde en met de achterkant van zijn Williams de muur schampte. De Amerikaan kwam daarna op de baan tot stilstand, waardoor de safety car naar buiten moest worden gestuurd. Achter Norris dook het merendeel van het veld de pits binnen voor nieuwe intermediates - de lucht was op dat moment weer behoorlijk donker aan het worden. De McLaren-coureur kwam een ronde later naar binnen, waarna hij achter Verstappen en Russell als derde terugkwam op het circuit. “What goes around comes around, that’s Miami back”, aldus race-engineer Gianpiero Lambiase tegen Verstappen, die in Miami juist pech had met de safety car.

Leclerc kampte tijdens het eerste deel van de race met een motorprobleem en greep de safety car aan om een en ander te resetten in de pits. Aangezien hij daardoor laatste kwam te liggen, besloot Ferrari ook meteen maar een gok te nemen en hem op doorweerbanden naar buiten te sturen. Kort nadat het veld weer was losgelaten - Verstappen bleef zonder veel problemen aan kop, voor Russell, Norris en Piastri - begon het echter dusdanig hard te regenen dat Leclerc toch maar weer intermediates besloot te halen.

Tijd voor slicks

Na een paar ronden was de regenbui overgetrokken en begon het asfalt met dank aan de zon rap te drogen, zodat het moment dat er slicks gehaald moest worden met rasse schreden naderde. Gasly was de eerste die dit deed, maar leek net iets te vroeg te zijn. De rest besloot dan ook nog even te wachten, maar daarna was het gedurende een paar ronden een drukte van belang in de pits. Op het moment dat Verstappen en Russell naar binnen gingen, besloot Norris nog even buiten te blijven, waardoor hij de leiding weer in handen kreeg. Hij stopte een ronde later en lag bij het uitkomen van de pits nét voor Verstappen. Maar doordat hij vervolgens een momentje had, duurde dat maar één tel.

Norris had na een paar ronden nog een moment bij de hairpin. Hij ging wijd en dat stelde Russell in de gelegenheid om hem op weg naar de laatste chicane in te halen. Even later had Russell zelf echter een momentje, waarbij hij over het gras ging. Zo ging de tweede plek retour naar Norris. Mercedes-teambaas Toto Wolff over de boordradio: “Focus, George, focus.” Red Bull had er goed aan gedaan om eenzelfde boodschap naar Pérez uit te laten gaan. De Mexicaan spinde kort daarop namelijk van de baan om met de achterkant van de auto tegen de kunststof blokken te crashen. Pérez reed met een kapotte voorvleugel naar de pits, waarmee hij een safety car voorkwam.

Maar die safety car kwam er alsnog toen Carlos Sainz bij de eerste bocht spinde en met de achterkant van zijn Ferrari tegen Alexander Albon knalde. Sainz kon verder rijden, maar gaf op in de pits, wat Leclerc trouwens iets eerder in de race ook al had gedaan. Albon moest ter plaatse uitstappen, waardoor een neutralisatie nodig was. Mercedes gebruikte de safety car om Russell en Hamilton naar binnen te halen voor vers rubber, wat voor eerstgenoemde betekende dat hij een positie inleverde bij Piastri.

Spannend slot

Met nog iets meer dan tien ronden te gaan volgde er een sprint naar de finish. Verstappen ging aan kop, voor Norris, Piastri, Russell en Hamilton. Op nieuwe banden opende Russell de aanval op Piastri. Die verdedigde echter hard. Zo hard dat Russell na een touché even rechtdoor moest bij de laatste chicane. De Brit verloor daardoor ook een plek aan Hamilton. Piastri had echter geen antwoord op het tempo van Mercedes en zag later Hamilton en Russell alsnog voor zich komen.

Norris leek zich grote zorgen te maken over de snelheid van het Mercedes-duo en riep om een safety car, nadat Yuki Tsunoda met een spectaculaire schuiver een piepschuimen bordje aan flarden had gereden. De race ging echter verder, waarna het tweetal van Mercedes vooral even druk was met elkaar. Terwijl Russell Hamilton de derde plek afhandig maakte, reed Verstappen zonder veel problemen naar de overwinning. Norris finishte vier seconden achter hem, met in zijn kielzog Russell en Hamilton.

Piastri moest genoegen met de vijfde plek. Alonso en Stroll eindigden daarachter als zesde en zevende, terwijl Ricciardo ondanks de tijdstraf van vijf seconden nog achtste werd. Pierre Gasly en Esteban Ocon profiteerden van het hoge aantal uitvalbeurten en bezorgden Alpine een onverwachte dubbele puntenfinish door negende en tiende te worden. Hülkenberg en Magnussen zagen hun sterke optreden aan het begin van de race niet beloond worden: zij werden elfde en twaalfde in Montreal.

Het Formule 1-seizoen 2024 gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Spanje op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Video: De crash van Pérez en het moment van Sainz en Albon

Bekijk: F1 Canada 2024: Crashes Sergio Pérez, Carlos Sainz en Alexander Albon

Uitslag F1 Grand Prix van Canada: