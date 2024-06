Pérez verloor in de 53e ronde van de Grand Prix van Canada de controle over zijn Red Bull. De Mexicaan reed op slicks, maar raakte net een nat deel van het asfalt. Daardoor gleed hij met forse snelheid in de baanafzetting en beschadigde daarmee de achterkant van de RB20 flink. Het team vroeg hem echter om te proberen de auto naar de pits te brengen. Op lage snelheid volbracht hij meer dan een halve ronde richting de pitstraat. Daarbij liet Pérez nog wat meer brokstukken achter op de baan. De FIA besloot daarom om te onderzoeken of Red Bull de auto onder ‘unsafe conditions’ op de baan had gelaten.

Na onderzoek vond men dat zowel Pérez als Red Bull beter had moeten handelen. De coureur krijgt een gridstraf van drie plaatsen voor de Grand Prix van Spanje opgelegd. Het team moet een boete van 25.000 euro betalen. De renstal erkende dat het Pérez had gevraagd om door te rijden om te voorkomen dat de safety car naar buiten zou komen. Zijn teamgenoot Max Verstappen leidde op dat moment de race, met een voorsprong van vijf seconden op McLaren-rijder Lando Norris.

In het statement legden de stewards hun beslissing uit: “Na contact met de baanafzetting in bocht 6, bleef de coureur voor het vervolg van de ronde op de baan met een significant beschadigde auto. Hij verloor diverse koolstofvezel onderdelen op de weg terug naar de pits. Het team bevestigde in de hoorzitting dat de rijder gevraagd was om de auto terug te brengen naar de pits, om zo een safety car-periode te voorkomen. De stewards besloten dat, naast een financiële straf voor het team, ook een sportieve straf noodzakelijk is vanwege de veiligheidsimplicaties.”

