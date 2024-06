Verstappen boekt prachtzege in Canada, maar wijst verbeterpunt Red Bull aan

De Formule 1 Grand Prix van Canada is uitgedraaid op een regelrecht spektakelstuk. Max Verstappen trok na een race in wisselvallige weersomstandigheden aan het langste eind, al nam dat niet weg dat hij tijdens de persconferentie in Montreal nog een belangrijk verbeterpunt voor Red Bull Racing aanstipte. Volgens hem moet en kan het rijgedrag over de kerbstones worden verbeterd zonder de sterke punten van de RB20 af te vlakken. De Nederlander sprak eveneens over de timing van de safety car, waarbij hij grapte dat het na Miami nu 1-1 staat met Lando Norris. De McLaren-coureur liet op zijn beurt juist weten dat hij de snelheid had om te winnen en legde uit waar het verkeerd is gegaan. Gijs Leuvenink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de race van George Russell, Ferrari dat antwoorden zoekt na een tegenvallend weekend op een baan waar het sterk werd geacht en opnieuw een beroerd optreden van Sergio Pérez.

