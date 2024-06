Norris kan leven met P2 in Montreal: "Perfecte race van mijn kant"

Lando Norris was de race niet als grote favoriet begonnen, maar had vanaf de tweede startrij wel degelijk zicht op een tweede overwinning na Miami. De coureur van McLaren hield in de eerste chaotische ronden onder verraderlijke omstandigheden het hoofd koel. Hij behield zonder al te veel problemen zijn derde plek en kon toen de baan eenmaal wat meer opdroogde, het beste uit zijn intermediates halen. Het gaatje naar Max Verstappen en George Russell werd kleiner en kleiner en uiteindelijk kon hij de beide coureurs inhalen en de leiding in de race overnemen.

Logan Sargeant besloot echter roet in het eten te gooien. De Amerikaan raakte in ronde 23 in bocht 3 de muur en dat leverde een safety car op. Die kwam de baan op juist op het moment dat Norris start-finish passeerde. Hij werd opgevangen door de safety car, terwijl het hele veld achter hem de pits in kon duiken voor een bandenwissel. Toen Norris een langzame ronde later zelf ook zijn banden kon wisselen, kwam hij achter Verstappen en Russell terecht. Ook later in de race, toen de rijders overstapten van intermediates naar slicks, bleef de Brit langer buiten dan zijn rivalen. Bij het uitkomen van de pits zat Verstappen hem op de hielen. De twee kwamen tegelijkertijd aan bij bocht 1, maar de Nederlander had zijn banden beter op temperatuur en kon de leiding overnemen. [Zie video hieronder]

Achteraf bleek dat het beslissende moment waarop Norris de race verloor, maar hij vond dat niet heel erg. "Het was chaotisch, maar zeer vermakelijk", zei Norris direct na afloop tegen Martin Brundle, die de top-drie interviewde. "Eerlijk gezegd reed ik voor mijn gevoel een goede race, van start tot finish. De eerste twee stins waren erg goed, maar toen kwam de safety car en waar die mij in Miami hielp, werkte hij me nu tegen. Maar het was in alle eerlijkheid een perfecte race van mijn kant en we hebben als team veel punten kunnen ophalen."

Piastri zelfkritisch

Norris dus tweede en teamgenoot Oscar Piastri werd na van de vierde startplaats te zijn vertrokken vijfde. De Australiër kan daar prima mee leven, maar was na afloop wel kritisch op zichzelf. "Het was door het weer moeilijk om alles goed te doen, het wat echt een listige race. We hebben over het algemeen de juiste beslissingen genomen, maar ik had het hier en daar in de uitvoering wel wat beter kunnen doen. We hadden even een kleine kans op het podium te komen, maar toen kon de DRS gebruikt worden en dat gooide een beetje roet in het eten."

Video: Lando Norris komt achter Max Verstappen te liggen