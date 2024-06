Wolff ziet Mercedes F1 aanhaken: "Red Bull blijft de benchmark"

Na een matige seizoensstart heeft het Formule 1-team van Mercedes in Canada eindelijk weer wat te vieren. George Russell begon vanaf pole en werd derde, terwijl Lewis Hamilton vanaf P7 naar de vierde stek snelde. De rijders bezorgden de formatie uit Brackley daarmee het beste resultaat van het seizoen. Teambaas Toto Wolff is blij. "De coureurs zeiden dat ze met de auto eindelijk kunnen pushen. Ze hebben meer vertrouwen en daar wordt alles vanzelfsprekend makkelijker van", vertelt de Oostenrijker in gesprek met Sky F1.

De grote vraag die na het prima resultaat van Mercedes boven de markt hangt, is of de renstal nu het gat naar de top heeft gedicht. Wolff heeft daar nog geen antwoord op. "Ik hoop niet dat het aan deze baan ligt. Montreal is altijd wel een outlier. De bochten worden op mediumsnelheid genomen en je wisselt vaak van richting", legt de topman uit, die ook verbaasd is door het feit dat Red Bull Racing het de afgelopen races moeilijk had. "Barcelona wordt interessant of ze daar sterk zijn. Oostenrijk is altijd al hun terrein geweest, maar McLaren was daar vorig jaar sterk. Het had daar hun comeback. Voor ons is het daar nooit echt goed."

Wel hoopt Wolff dat Mercedes zich langzamerhand in het rijtje met kanshebbers schaart. "Je kan Max en de Red Bulls nooit niet meerekenen. Zij zijn nog steeds de benchmark en zitten er bij", vervolgt de Mercedes-baas. "McLaren heeft ook grote stappen gezet. En we mogen Ferrari niet vergeten. Vandaag waren ze niet zichtbaar, maar twee weken geleden waren zij de benchmark. Er zijn nu vier competitieve teams."

Winst was een droom

Zoals gezegd begon Russell de race vanaf pole, maar wist die niet te verzilveren. Wolff berust in het missen van de zege. "Een overwinning was een korte droom. Toen George op de hards reed, liet hij een goede pace zien en kwam hij dichterbij. We dachten er misschien aan, maar we moeten niet te hebberig worden", vertelt hij. Wolff legt ook uit dat het team teveel fouten maakte om mee te doen voor de winst. "We hadden een of twee kunnen voorkomen, maar we moeten het positieve meenemen. De auto heeft een stap voorwaarts gemaakt, we blijven onderdelen introduceren en onze ontwikkelingsrichting is de juiste."

Video: Russell verliest de leiding