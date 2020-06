Brawn ziet ‘serieuze mensen’ investering in Williams overwegen

Williams bracht vorige week naar buiten dat het actief op zoek is naar nieuwe geldschieters na het vertrek van titelsponsor ROKiT. Voor het eerst staat het team ook open voor een (gedeeltelijke) verkoop, hoewel plaatsvervangend teambaas Claire Williams benadrukte dat het team voldoende financiële middelen heeft om in 2020 een heel seizoen af te werken. Daarvoor sloot het leningen af, waarmee 28 miljoen pond in de organisatie gepompt werd. Eind dit jaar loopt bovendien het huidige Concorde Agreement af en voordat er getekend wordt, moeten alle tien teams vertrouwen hebben in de vooruitzichten voor de toekomst.

McLaren CEO Zak Brown waarschuwde al dat sommige teams de huidige crisis mogelijk niet zouden overleven zonder hulp van toekomstige reglementswijzigingen. Die zijn inmiddels doorgevoerd en Ross Brawn gelooft erin dat alle huidige teams, inclusief Williams, zich kunnen committeren voor de toekomst. “Zonder de dingen die we gedaan hebben, denk ik dat het veel zorgwekkender was. Maar het is redelijk stabiel”, vertelde hij aan Motorsport.com. “De situatie bij Williams moet opgelost worden, maar er wordt door een aantal redelijk serieuze mensen gekeken naar Williams. Ik denk dat dit laat zien dat er een fatsoenlijk model achter zit, waardoor het een serieuze overweging is.”

Brawn begon zijn carrière in de Formule 1 bij Williams en hij geeft toe een zwak te hebben voor het team. Desondanks benadrukt hij dat de organisatie veranderd moet worden. Tegelijkertijd zag hij McLaren in de afgelopen periode ook zoeken naar nieuwe geldschieters. Brawn geeft toe dat de sport er niet geweldig op staat nu twee historische namen ongeveer dezelfde problemen hebben. “Het ziet er niet fraai uit, maar we hebben er alles aan gedaan om dat recht te breien. Ze moeten simpelweg weer de juiste weg inslaan.”

“Beide teams hebben matig gepresteerd. Als McLaren titels had gewonnen en in deze conditie was geweest, dan zou je zeggen dat er iets heel verkeerd is met de F1. Maar in realiteit is McLaren de afgelopen jaren niet goed geweest, en zoals ik al zei is de F1 bruut. Je krijgt niets cadeau in de F1 en als je meerdere jaren op dat niveau presteert voel je de consequenties: je verliest sponsoren, je krijgt niet het prijzengeld dat je voorheen kreeg, en het wordt een beetje een neerwaartse spiraal. Als dit geweldige teams waren die zouden stoppen, dan zou je je af moeten vragen wat hier verkeerd gaat. Maar eigenlijk zie je hier twee teams die meerdere jaren ondermaats gepresteerd hebben.”

Met medewerking van Adam Cooper