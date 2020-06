Horner ziet Red Bull weinig nadeel hebben van budgetplafond

Vorige week werd bekend dat er vanaf volgend jaar een budgetplafond van kracht is in de Formule 1 van 145 miljoen dollar. Dit bedrag wordt voor 2022 verder verlaagd naar 140 miljoen dollar en een jaar later nog eens met vijf miljoen naar beneden bijgesteld. Het is een maatregel die vooral door de grote teams gevoeld wordt: zij moeten hun organisatie afslanken om aan de nieuwe financiële regels te kunnen voldoen en leveren hiermee dus ook een deel van hun voorsprong in.

Horner maakt zich geen zorgen over de competitiviteit van Red Bull Racing. “Ik geloof dat het beste team altijd boven komt drijven. Dus hoe de regels ook zijn, het is aan ons om ons aan te passen en ervoor te zorgen dat we zo competitief mogelijk zijn”, aldus Horner tegen Motorsport.com. “Het is iets wat we door de jaren heen succesvol hebben gedaan en wat we volgend jaar weer moeten zien te doen, nu deze nieuwe set technische, sportieve en financiële regels in werking treedt.”

De introductie van het budgetplafond betekent dat de grotere teams moeten gaan bezuinigen. Horner hoopt dat het aantal ontslagen bij de renstal uit Milton Keynes beperkt kan blijven door werknemers van het Formule 1-team naar andere technologieprojecten van Red Bull over te hevelen. “Het zal onvermijdelijk van invloed zijn op hoe ons team eruit ziet, maar we hebben ook nog andere activiteiten”, zegt Horner. “We hebben andere projecten lopen en we hebben Red Bull Advanced Technologies, wat steeds groter aan het worden is. Ons personeel is ons belangrijkste bezit, we zullen zoveel mogelijk banen proberen te behouden.”

Ondanks dat Red Bull er wat pijn van kan hebben, heeft het team uiteindelijk ingestemd met de regelveranderingen, inclusief een lager budgetplafond. Horner zegt dat zijn team dit heeft gedaan omdat alle wijzigingen uiteindelijk een positieve impact hebben op de sport als geheel. “We hebben aan de inkomstenkant nog wat dingen te regelen, maar ik denk dat de kosten hiermee onder controle zijn, die worden zo significant teruggebracht. Het plan voor de komende vijf jaar is om van de Formule 1 een aantrekkelijke propositie te maken voor investeerders en sponsors. Ik denk dat de kleine teams er flink mee geholpen zijn en hopelijk zorgen de nieuwe technische regels er ook voor dat het racen spannender wordt - dat is in geval wel de bedoeling.”

Met medewerking van Jonathan Noble