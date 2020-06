OTD: De laatste zege van de Engelse innovator Tyrrell

Het was Alboreto’s tweede van in totaal vijf overwinningen en het leverde hem aan het eind van 1983 een transfer naar Ferrari op, maar dat is niet wat de zege zo bijzonder maakt. Waarom dan bij deze dag stilgestaan? De overwinning in Detroit was de laatste voor de DFV-motor, maar vooral ook de laatste voor de laatste voor het privateersteam Tyrrell, dat tussen 1966 en 1998 deel uitmaakte van de Formule 1.

Wereldtitels

Jackie Stewart, Tyrrell 003 Ford Photo by: Rainer W. Schlegelmilch

In die 32 jaar won het team van Ken Tyrrell 33 Grands Prix en werd het in 1971 met Jackie Stewart en François Cevert constructeurskampioen. Stewart won al zijn drie wereldtitels ('69, '71, '73) bij Tyrrell, hoewel de eerste auto waarmee hij dat deed was gebouwd door Matra en Tyrrell pas in 1970 z'n eigen auto's ging bouwen.

Zeswieler P34

Patrick Depailler, Tyrrell P34 Ford Photo by: Rainer W. Schlegelmilch

Een van die auto's was de P34. Tyrrell baarde halverwege de jaren zeventig veel opzien met dit model, uitgerust met een dubbele vooras en dus zes wielen, ontworpen door Derek Gardner. Het idee was dat het ontwerp minder luchtweerstand had en dus sneller zou zijn.

Turbogeweld

Michele Alboreto wint in 1983 in Detroit. De laatste zege voor Tyrrell. Photo by: Motorsport Images

De auto won één Grand Prix, maar daar bleef het bij. Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig was het gedaan met de grote successen van Tyrrell dat het met de DFV V8-motor steeds vaker moest afleggen tegen de turbo's van BMW, TAG, Ferrari en Renault.

Innovaties

Jos Verstappen, Tyrrell 025 Ford Photo by: Ercole Colombo

Begin jaren negentig is er even een opleving als Jean Alesi met de Tyrrell 019 af en toe de strijd aan kan met de Ferrari's, McLaren's en Williamsen, maar al gauw valt het team nog verder terug. Een laatste impuls zien we in 1997 als Jos Verstappen zijn opwachting maakt bij Tyrrell in de 025, uitgerust met de befaamde X-Wings. Voor Verstappen deed het weinig, maar teamgenoot Mika Salo werd er vijfde mee in Monaco en scoorde zo de laatste punten voor het team dat een jaar later ophield te bestaan.

Van Tyrrell naar Mercedes

Hoewel, de laatste? Officieel mag Tyrrell dan eind 1998 zijn opgeheven, het team leeft tot op de dag van vandaag voort. De licentie van de Engelse stal werd in 1999 overgenomen door BAR, dat in 2006 overging in Honda. De Japanners besloten eind 2008 uit de Formule 1 te stappen en droegen de boedel over aan Brawn, dat in 2009 verrassend wereldkampioen werd en aan het einde van het jaar werd overgenomen door Mercedes en als fabrieksteam verder ging. We weten allemaal waar dat toe heeft geleid.