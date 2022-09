Brawn over Mick Schumacher: "Hij is anders dan zijn vader"

Michael Schumacher gold jarenlang als de succesvolste Formule 1-coureur aller tijden met 91 overwinningen en zeven wereldtitels. Bijna alle grote successen vierde de Duitser met Ross Brawn aan zijn zijde: de Brit was technisch directeur van Benetton en Ferrari ten tijde van Schumachers wereldtitels, later werkten zij bij Mercedes opnieuw samen. Inmiddels is zoon Mick bezig met zijn tweede seizoen in de koningsklasse. Brawn heeft de verrichtingen van Schumacher natuurlijk met belangstelling gevolgd en in gesprek met F1-Insider laat hij zijn licht schijnen op de verschillen tussen vader en zoon.

"Hij is anders dan zijn vader, die altijd meteen op de limiet zat", geeft Brawn meteen het belangrijkste verschil aan tussen vader en zoon Schumacher. De jongste telg heeft die eigenschap iets minder, maar dat is volgens de sportief directeur van de Formule 1 niet direct een probleem. "Mick heeft daar iets langer voor nodig, maar hij heeft uiteindelijk ook titels gewonnen in juniorklassen. Hij is zeer getalenteerd, heeft de werkethiek van zijn vader geërfd en hij is goed in staat om zich te verbeteren. Dat is cruciaal."

In zijn debuutseizoen bij Haas F1 Team moest Schumacher het stellen met een matige bolide waarmee punten halen onmogelijk bleek. Bovendien had hij met Nikita Mazepin niet de hoogst aangeschreven teamgenoot aan zijn zijde. Dit jaar rijdt Schumacher naast Kevin Magnussen en hoewel de Deen in de eerste fase van het seizoen sterker leek, is het verschil tijdens recentere races een stuk kleiner. Brawn ziet dan ook progressie bij Schumacher. "Mick heeft zich dit jaar enorm verbeterd. Met Kevin Magnussen als teamgenoot heeft hij een zeer goede referentie en hij staat nu op een belangrijk kruispunt in zijn carrière. Hij verdient het om de volgende stap te zetten in zijn carrière en daar gaat hij op beoordeeld worden."

Wat die volgende carrièrestap gaat worden voor Schumacher, is nog niet bekend. Haas F1 heeft nog niet aangekondigd wie volgend jaar de teamgenoot van Magnussen wordt, al is de 23-jarige coureur daar nog altijd voor in beeld. Ook wordt hij gelinkt aan een plekje bij Williams.