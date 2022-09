Norris: "Verstappen is een van meest getalenteerde coureurs ooit"

Max Verstappen heeft natuurlijk de wereldtitel van 2021 al op zak en dit seizoen is hij goed op weg om daar meteen een tweede kampioenschap aan toe te voegen. Komend weekend heeft de coureur van Red Bull Racing zijn eerste matchpoint om de klus te klaren, al is de kans niet groot dat hij de klus meteen klaart. Zelfs als Verstappen de Grand Prix van Singapore wint, is hij afhankelijk van de resultaten van titelrivalen Charles Leclerc en Sergio Perez.

Dat neemt niet weg dat Verstappen een geweldig seizoen afwerkt achter het stuur van de Red Bull RB18. Elf van de eerste zestien races werden door de Nederlander gewonnen, waarvan de laatste vijf races op rij. Het is tekenend voor de dominantie van Red Bull Racing op dit punt in het seizoen, maar nog meer van Verstappen zelf. Teamgenoot Perez staat met hetzelfde materiaal immers pas op één zege. Zijn prestaties hebben ook indruk gemaakt op enkele concurrenten. Als McLaren-coureur Lando Norris in de aanloop naar de GP van Singapore gevraagd wordt wat hij van de verrichtingen van Verstappen in 2022 vindt, hoeft hij niet lang na te denken over het antwoord.

"Dat is best makkelijk, hij heeft het best goed gedaan. Zijn seizoen is ook vrij makkelijk geweest. Hij zou eens een keer in onze auto moeten stappen om te zien hoe dat gaat", grapt Norris bij Sky Sports F1, om daarna op serieuzere toon door te gaan. "Hij heeft het geweldig gedaan, het is heel indrukwekkend. Net zoals Lewis in voorgaande jaren heeft hij een auto die kan leveren en races kan winnen. Hij is degene die de kansen pakt en hij verslaat zijn teamgenoot iedere keer."

Het benutten van kansen en het verslaan van Perez zijn echter niet de zaken waar Norris het meeste van onder de indruk is bij Verstappen. "Het is indrukwekkend om dag in, dag uit te zien dat hij nooit onder de limiet zit, ook niet tijdens VT1, VT2 of VT3. Hij zoekt altijd de limiet op, zelfs tijdens de allereerste ronde van de dag in VT1 is hij soms sneller dan wat wij doen in de kwalificatie. Hij is een van de meest getalenteerde coureurs die de Formule 1 ooit gehaald heeft én een van de snelste. Er bestaat geen twijfel dat hij dit jaar zijn tweede gaat pakken en hoogstwaarschijnlijk pakt hij er nog een paar bij in de toekomst."

Video: Zo kan Max Verstappen in Singapore al F1-wereldkampioen worden