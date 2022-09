Zo duur is de weg naar F1: "Carrière tot en met F2 kost 15 miljoen"

Wie de ambitie heeft om ver te komen in de autosport, heeft niet genoeg aan alleen een flinke dosis talent. Ook het hebben van een goed gevulde portemonnee, al dan niet door middel van sponsoren, is tegenwoordig ook van levensbelang om stappen te zetten op de autosportladder. Iedere stap omhoog zorgt ervoor dat er meer geld ingelegd moet worden om aan een zitje te komen en dus kan de weg naar de Formule 1 een kostbare onderneming worden. Ralf Schumacher weet dat al uit de tijd dat hij zelf coureur was, maar de afgelopen jaren heeft hij dat opnieuw gemerkt terwijl zijn zoon David aan de weg timmerde.

Hoewel David Schumacher in 2022 de overstap maakte naar de DTM, was hij de jaren ervoor nog actief in de opstapklassen onder de Formule 1. Een onderneming die absoluut niet goedkoop was, zo vertelt Ralf in gesprek met onze Duitse zusterpublicatie Motorsport-Total. "Ze beginnen met karten als ze zes of zeven jaar oud zijn. De eerste jaren zijn nog niet zo duur, maar tegenwoordig kost een volledige carrière met Formule 2, Formule 3, karting, tests en voorbereiding tussen de 13 en 15 miljoen euro", zegt hij over de kosten die verbonden zijn aan de raceklassen onder de Formule 1. Zo kostte een Formule 3-seizoen van Schumacher al 1,3 miljoen euro voor zes testdagen plus een heel seizoen racen.

Schumacher vindt dat die kosten drastisch omlaag moeten en wijst naar de Formule 1 om te helpen met een oplossing, al weet hij ook dat het lastig wordt om het probleem helemaal op te lossen. "Dat is best lastig. De FIA heeft geprobeerd om in te grijpen en heeft deze one-size-fits-all klassen opgezet. Die zijn in de basis niet verkeerd, maar tegelijkertijd heeft dat het hele systeem nog smaller gemaakt doordat er geen alternatieven zijn", zegt Schumacher. "Het volgende probleem is testen enzovoorts. Het is dus heel lastig om de kosten te verlagen. De Formule 4 is iets waarvan ik vind dat het heel goed is. Dat geldt ook voor de huidige Formula Regional, de voormalige Formule Renault. Dat is ook nog heel aardig geprijsd, maar daarna wordt het simpelweg moeilijk doordat de kosten in Formule 3 en Formule 2 exploderen. De Formule 1 zou naar mijn mening nog meer geld moeten investeren om de teams te steunen, zodat jonge coureurs met een fatsoenlijk budget kunnen racen."