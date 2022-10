Red Bull Racing houdt voet bij stuk in budgetplafond-controverse

Tijdens het Grand Prix-weekend in Singapore kwamen berichten naar buiten dat twee Formule 1-teams het voorbije seizoen het budgetplafond zouden hebben overschreden. Het zou gaan om Red Bull Racing en Aston Martin, al ontkennen beide teams glashard dat ze meer dan de toegestane 145 miljoen dollar hebben uitgegeven. De internationale automobielfederatie FIA komt woensdag met een statement naar buiten. De teams die volgens de bond niet voldoen aan de regels, moeten in een hoorzitting een verklaring afgeven en krijgen daar ook hun eventuele straf te horen.

Met name Red Bull zou een pittige straf tegemoet kunnen zien. Volgens de geruchten heeft het team uit Milton Keynes meer dan 10 miljoen dollar te veel uitgegeven. Rivalen Mercedes en Ferrari roepen op tot zware sancties. Ondanks de vele geruchten blijft Red Bull ervan overtuigd aan alle voorwaarden te hebben voldaan. Naar eigen zeggen is het team zelfs met enkele miljoenen onder het plafond gebleven. Op de vraag van Motorsport.com of hij zenuwachtig is voor de uitspraak van aanstaande woensdag, zegt teambaas Christian Horner: “Nee. Ik heb het volste vertrouwen in de gegevens die we hebben ingediend. Het is sinds maart door een proces gegaan. We hebben er vertrouwen in dat we comfortabel binnen de grenzen gebleven zijn. De FIA volgt gewoon haar proces. We verwachten deze week de uitkomsten van dat proces te horen. Niet alleen wij, maar alle teams.“

Red Bull overweegt rechtszaken wegens smaad

Gedurende het weekend werd Red Bull door enkele andere teams stevig aangepakt. De woorden die daarbij gebruikt werden, schoten bij Horner in het verkeerde keelgat. Hij noemt het smaad en sluit vervolgstappen niet uit als er geen rectificaties van de uitspraken volgen: “We overwegen al onze opties. Het is totaal onacceptabel om een volledig ongefundeerde beschuldiging te uiten. En gebaseerd op welke kennis? Wat is de bron van hun informatie? Dit is een vertrouwelijke zaak tussen het team en de FIA. Ik heb geen idee wat onze rivalen hebben ingediend. Dus waar komt hun vermeende informatie dan vandaan?”