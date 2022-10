Bild: Verstappen zevende, vooral door zijn eigen schuld

‘Irres Pannen-Festival in Singapur!’ kopt Bild, om direct daaronder te melden dat de titelstrijd nog niet beslecht is. Dat lag vooral aan de Nederlander zelf, zo concludeert de redacteur van dienst uit het Duitse blad: “Max Verstappen werd bij de Grand Prix van Singapore slechts zevende - en vooral door zijn eigen schuld. De Red Bull-coureur, die na een teamfout in de kwalificatie slechts als achtste startte, vergaloppeerde zich bij een inhaalpoging in ronde 39 op Lando Norris, en moest de nooduitgang nemen. In plaats van de vijfde plaats te veroveren, moest hij achteraan het veld aansluiten. Vervolgens moest hij nog naar de pits voor nieuwe banden.”

Daarmee verspeelde de Nederlander zijn kans op de tweede wereldtitel. Toch was er bij de formatie uit Milton Keynes voldoende reden voor een feestje. Teamgenoot Sergio Perez domineerde van start tot finish onder de listige omstandigheden en liet zich het hoofd niet gek maken door achtervolger Charles Leclerc. “Daarmee scoort hij waardevolle punten in de strijd met Leclerc om de tweede plaats in het rijders-wk. De Mexicaan moest zich nog wel bij de wedstrijdleiding melden vanwege een vergrijp achter de safety car. Uiteindelijk kreeg hij een straf van vijf seconden, maar bleef daarmee wel de winnaar.”

Sky Sports: Perez overtuigt in chaotische race

Ook in Engeland heeft men genoten van de spectaculaire Grand Prix van Singapore. Bij Sky Sports spreekt men van een ‘chaotische race’ waarin Verstappen door de zevende plaats het titelfeestje nog even moet uitstellen. “In de aanloop naar de Formule 1-terugkeer in Singapore ging het enkel over of Verstappen in staat was om de titel veilig te stellen, na zijn vlekkeloze vorm met vijf opeenvolgende zeges. Een Red Bull-fout in de kwalificatie leverde hem de achtste startplaats op. De hoop van Red Bull op een zege kwam daardoor op de schouders van Perez, die velen verraste met een plek op de eerste startrij.” Door zijn uitstekende start nam de Mexicaan direct het heft in handen, om vervolgens de leiding niet meer af te staan. Diverse safety car-situaties maakten dat niet anders. “Wel moest hij ruim twee uur wachten voordat de zege officieel was, na een onderzoek of hij in twee gevallen te veel ruimte had gelaten tussen hem en de safety car.”

Verstappen kon geen moment imponeren, zo concludeert het verslag: “Verstappen kende een slechte start en kwam vervolgens in aanraking met de Haas van Kevin Magnussen. Hij herstelde zich sterk en klom op tot de zevende plaats, totdat hij werd opgehouden door Alonso. Diens uitvalbeurt leverde Verstappen nog een plek winst op. Bij de herstart na de laatste safety car verrekende de Red Bull-coureur zich toen hij probeerde een plek te stelen van Norris. Hij remde vlakke kanten op zijn banden en moest de escape road kiezen, en vervolgens nieuwe banden halen.”

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Singapore 2022

Gazzetta: Opnieuw een bevestiging van de algehele suprematie van Red Bull

In de grootste sportkrant van Italië is er eerst en vooral aandacht voor de eigen trots. Ferrari-coureur Leclerc had na de kwalificatie opnieuw de beste kaarten in handen, maar kon niet voor het eerst dit jaar de pole-position niet omzetten in een zege. “Opnieuw een bittere pil voor Charles Leclerc en Ferrari”, zo opent het verslag in de roze sportkrant. “Sergio Perez won in Singapore, ook al werd dat pas ver na de podiumceremonie bevestigd na een onderzoek vanwege een overtreding tijdens de safety car.” Voor de zevende keer dit seizoen moest de Scuderia na een pole de zege aan de concurrentie laten. “Waar het mis ging? Bij de start. Perez schoot van de tweede naar de eerste plaats en gaf die positie nooit meer uit handen. Opnieuw een bevestiging van de algehele suprematie van Red Bull. En bij Ferrari gaat er altijd iets mis.”

Het feit dat Verstappen zijn eerste matchpoint niet heeft verzilverd, zegt volgens de Italianen niet zo veel. “Dat is enkel met een week uitgesteld. Max eindigde slechts als zevende, waardoor zijn serie van vijf opeenvolgende overwinningen ten einde kwam.” Wat de betreffende auteur minder kan waarderen, is de tijd die nodig was om tot een einduitslag van de race te komen: “Het was op z’n zachtst gezegd tamelijk vervelend dat de beslissing om de overtreding van Perez tijdens de safety car pas na de race te analyseren. Na de Monza-kwestie met de laatste zeven ronden achter de SC, komt het trage beslissingsproces steeds vaker naar voren en wordt steeds meer een bron van controverse.”

L’Equipe: Een 4 voor Max Verstappen en Lewis Hamilton

In Frankrijk is er vooral waardering voor het sterke en foutloze optreden van Sergio Perez. “De Mexicaan kende een excellente start en passeerde Charles Leclerc in de eerste bocht. Vervolgens weerstond hij diverse safety cars (virtueel of echt) en de druk van de Monegask zodra de slicks gemonteerd werden en DRS geactiveerd kon worden.” Een stuk minder lof was er voor het optreden van Verstappen en Hamilton. Het duo kreeg in de gebruikelijke juryrapporten een 4. “De normaliter zo klinische Max Verstappen en Lewis Hamilton toonden tekenen van ongeduld waarvan we niet wisten dat ze die hadden. Dit cijfer is vooral zo hoog doordat de Nederlander de meeste inhaalacties op de baan uitvoerde. Inhaalacties die vooral nodig waren na zijn blunders. Met name de vier plaatsen verlies bij de start. Zijn actie op Norris resulteerde in blokkerende wielen en een extra pitstop, waardoor hij achteraan kwam te liggen. Hamilton deed het niet veel beter met een late remactie waardoor hij in de muur eindigde en ging in duel met Vettel nog eens in de fout op een nat deel asfalt. Hij droomde van zijn eerste zege van het jaar, hij eindigde als negende in een race waarin hij meer klaagde over de bandenkeuzes van Mercedes dan te schitteren op de baan.”

Over de race in het algemeen was de schrijver van het verslag ook niet erg enthousiast: een 2 voor de moeite. “Ondanks de enorme hoosbui en de start op de natte baan, het gebrek aan uitloopstroken en diverse safety cars, werd het nooit echt een spektakel.”

De Grand Prix van Singapore geanalyseerd: