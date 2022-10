Gazzetta: Red Bull heeft in 2021 budgetplafond overschreden

Eind maart hebben teams de financiële cijfers van het vorige seizoen ingediend bij een speciale commissie. De FIA wil het rapport nog graag even vertrouwelijk houden totdat het formeel met iets naar buiten komt, maar de Cost Cap Administration zou het onderzoek al afgerond hebben en de direct betrokkenen op de hoogte gesteld hebben van eventuele problemen. Volgens de Italiaanse sportkrant hebben drie teams het budgetplafond van 148,6 miljoen dollar overschreden.

Naar verwachting komt het dossier in de komende week naar buiten. De FIA zal dan officieel duidelijkheid verschaffen, maar Red Bull zou volgens de huidige berichtgeving zo’n vier à vijf miljoen te veel hebben uitgegeven. Ook Aston Martin en nog een derde, tot op dit moment onbekend team, zouden het financiële reglement vorig jaar overschreden hebben. Het is niet duidelijk welke sanctie wordt gekozen, al staat hier meer over de mogelijke straffen die de FIA kan opleggen.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat met terugwerkende kracht een straf toegepast wordt door Max Verstappen of zelfs Red Bull als geheel punten af te nemen over het seizoen 2021. Dat zou een nieuwe twist zijn in een toch al uiterst controversiële uitkomst van het afgelopen jaar. Mogelijk wordt er eerder gekeken naar een boete of een financiële straf voor volgend seizoen. Dat zou dan invloed hebben op de ontwikkeling die de teams volgend jaar kunnen doen.

Red Bull doet de berichtgeving vooralsnog af als speculatie en Aston Martin laat weten: "We hebben onze cijfers over 2021 ingediend. We zijn in gesprek met de FIA en wachten op de certificering." De FIA reageert evenmin inhoudelijk, maar zegt wel snel duidelijkheid te verschaffen. "De FIA legt momenteel de laatste hand aan de financiële gegevens voor 2021, die door alle Formule 1-teams zijn ingediend. Eventuele overtredingen van het Financieel Reglement zullen worden behandeld volgens de formele procedure die in het reglement is vastgelegd", aldus een woordvoerder.