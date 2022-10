Kan financiële overtreding van Red Bull gevolgen hebben voor Verstappen?

F1-teams zijn vorig jaar voor een immense uitdaging gesteld om simultaan aan twee projecten te werken. Teams moesten het maximale uit het toenmalige reglement halen en ook werken aan de auto's met het grondeffect om niet jarenlang achter de feiten aan te lopen. Om het extra lastig te maken, moesten alle formaties onder het budgetplafond blijven dat in 2021 was vastgesteld op 148,6 miljoen dollar. Tijdens het seizoen heeft de FIA bij tussentijdse controles geen bijzonderheden gevonden, maar voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore komen de Gazzetta dello Sport en Auto, Motor und Sport met het verhaal dat verschillende teams het budgetplafond hebben overschreden. Het Duitse medium noemt Red Bull Racing en Aston Martin, terwijl de Italiaanse sportkrant stelt dat er nog een derde overtreder is - waarvan het de naam niet noemt.

Red Bull Racing doet de berichtgeving af als speculatie en de FIA zegt in de komende weken met de financiële rapporten naar buiten te treden. De autosportfederatie is verplicht om overtredingen van het budgetplafond openbaar te maken, net zoals dat met technische overtredingen (bijvoorbeeld een te lichte auto of te weinig brandstof na afloop van een race) geldt. Volgens de letter der wet moet dus publiekelijk bekend worden wie in 2021 precies te veel geld hebben uitgegeven.

Gevolgen voor rijderskampioenschap zeer onwaarschijnlijk

Voordien stellen veel F1-fans zich al de vraag of een mogelijke overtreding van Red Bull de wereldtitel van Max Verstappen nog in gevaar kan brengen. Het antwoord daarop luidt 'zeer onwaarschijnlijk' en schuilt in het financieel reglement van de FIA. In de regelgeving van 2021 maakt de FIA namelijk onderscheid tussen verschillende overtredingen. Om te beginnen is er een 'procedurele overtreding', bijvoorbeeld het te laat inleveren van de eigen cijfers. In dat geval kan de FIA een geldboete opleggen of bij verzachtende omstandigheden over gaan tot 'no further action'.

Bij het daadwerkelijk te veel geld uitgeven, zijn er twee verschillende categorieën. De grens ligt daarbij op vijf procent van de toegestane uitgaven, hetgeen in 2021 bijna 7,5 miljoen dollar betekende. Bij overtredingen tot vijf procent staat in het reglement dat een boete de normale gang van zaken is. Pas bij overtredingen van meer dan vijf procent is het opleggen van een sportieve straf de aangewezen optie. Daarbij is het ook goed om te vermelden dat het in eerste instantie gaat om het aftrekken van punten in het constructeurskampioenschap of het verminderen van de windtunneltijd en CFD-runs voor het betreffende team. Een individuele coureur punten afnemen in het rijderskampioenschap kan in theorie ook, maar alleen in zeer uitzonderlijke gevallen - net als een team volledig uitsluiten van de WK-stand. Dergelijke zaken lijken echter niet meteen aan de orde, alles valt of staat met de bedragen en dus de mate waarin het plafond is overschreden.

Het totaalplaatje maakt het zeer onwaarschijnlijk dat er iets verandert aan de WK-stand voor coureurs uit 2021. Toch zal een financiële overtreding in de paddock wel extreem veel stof doen opwaaien. Zo zet het kwaad bloed bij Mercedes, dat vorig jaar in een fel gevecht met Red Bull verzeild was. Ook Ferrari is fel, maar dan om een andere reden. Bij een boete heeft de FIA namelijk de optie om het bedrag van het budgetplafond voor een volgend jaar af te halen, 2022 of 2023 dus. De Scuderia vindt een straf in het heden of de toekomst ook wel gepast, omdat het mes bij een overtreding in 2021 aan twee kanten kon snijden. Meer uitgeven kon niet alleen extra ruimte verschaffen onder het vorige reglement, maar ook bij het werk aan de grondeffect-auto's waardoor Ferrari van mening is dat een eventuele straf daar ook rekening mee moet houden. De FIA laat in een officiële reactie weten de financiële verslagen te zijner tijd naar buiten te brengen en dan in overeenstemming met het bovenstaande reglement te handelen als er sprake is van overtredingen.