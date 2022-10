Horner: "Volgens onze berekeningen zaten we nog onder budgetplafond"

In Singapore is de aandacht na berichtgeving in de Gazzetta dello Sport en Auto, Motor und Sport verschoven naar vorig jaar en meer specifiek naar het budgetplafond. Twee en volgens de Gazzetta zelfs drie teams zouden meer hebben uitgegeven dan het afgesproken maximum van 148,6 miljoen dollar. Een blik op het financiële reglement leert dat Max Verstappen zich bij zo'n overtreding van Red Bull niet meteen zorgen hoeft te maken over het verliezen van de wereldtitel. In het reglement staat dat overtredingen tot vijf procent een boete opleveren en er pas boven vijf procent rekening moet worden gehouden met sportieve straffen, al gaat dat in eerste instantie om de constructeur.

De geruchten - de FIA komt volgende week pas met de officiële cijfers - zorgen in ieder geval wel voor opschudding in de paddock. Zo willen Ferrari en Mercedes dat FIA de regels strak handhaaft, maar maken de Red Bull-kopstukken zich niet druk. Christian Horner laat weten dat Red Bull met de documenten die het zelf heeft ingediend bij de FIA nog onder het budgetplafond zat. "Ik ben me niet bewust van vermeende overtredingen. Wij hebben alle informatie in maart al ingediend bij de FIA. Dat is dus een lang proces en loopt nog. Zij werken dat proces zorgvuldig af en halverwege volgende week komen de cijfers volgens mij officieel naar buiten", zo verduidelijkt Horner. "Wat wij zelf hebben ingediend, blijft in ieder geval onder het budgetplafond. Nu is het aan de FIA."

Een andere interpretatie van Red Bull?

Met die woorden impliceert Horner dat de uiteindelijke meetmethode van de FIA iets afwijkt van de manier waarop Red Bull de cijfers heeft opgegeven. "Met een nieuw reglement en ook nog eens hele complexe regels is het ook onvermijdelijk dat er verschillende interpretaties bestaan onder de teams. Naarmate de jaren met deze regels zullen verstrijken, zal die onduidelijkheid vanzelf worden weggenomen. Maar goed, wij hebben vertrouwen in wat wij hebben ingediend en wachten op het proces van de FIA. Geruchten in de paddock zijn er trouwens altijd. Ik hoor verhalen over 'significante overtredingen' maar daar ben ik me in ieder geval niet van bewust."

"Wij hebben het naar eer en geweten ingevuld. Dat moet ook wel, want je wordt toch gecontroleerd. Het is net zo als met een accountant. Alleen nadat de informatie is ingediend, zijn er nog wat dingen aangepast door de Formule 1 en zijn ze met verduidelijkingen gekomen. Daaraan kun je ook zien hoe jong deze werkwijze nog is." Horner impliceert dus dat de interpretatie van Red Bull iets anders kan zijn dan van de FIA, hetgeen ook verklaart waarom het zo lang duurt. "Eerst zou de deadline in juli liggen. Toen werd het september en nu dus oktober. Het is nogal een proces en de FIA moet veel dingen bekijken."

Bang voor een zware straf is Horner niet en dat geldt ook voor Helmut Marko. "Het proces met de FIA is gaande en wij krijgen nu de details binnen", laat de Oostenrijker aan ORF weten. "Op dit moment kan ik er eigenlijk niets over zeggen, maar ik ben niet bang dat er serieuze dingen gaan gebeuren."