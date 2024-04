Wolff liet na afloop van de Grand Prix van China weten dat als hij Max Verstappen zou zijn, hij voor 2025 bij Red Bull Racing zou blijven. Maar hij voegde daar vervolgens aan toe dat Mercedes wél een heel aantrekkelijk team kan zijn voor 2026, wanneer er een nieuwe motor in de Formule 1 komt. Volgens Wolff is Verstappen intelligent genoeg om er ook op die manier naar te kijken.

Horner is hier uiteraard niet van gediend. “Ik denk niet dat de problemen die Toto heeft met de coureurs te maken hebben”, reageert hij in de Red Bull-hospitality tegenover onder andere Motorsport.com. “Ik denk dat er andere dingen zijn waar hij beter op kan focussen dan op coureurs die niet beschikbaar zijn.”

De geruchten dat Verstappen Red Bull wel eens kan verlaten, zoemen nu al een tijdje rond, ondanks dat de Nederlander een overeenkomst heeft dat tot en met 2028 loopt. Als Horner gevraagd wordt of hij graag zou zien dat Verstappen zonder enig voorbehoud zegt dat hij tot het einde van zijn contract bij Red Bull blijft, antwoordt de teambaas: “Ik weet niet hoe vaak hij dat al gezegd heeft. Ik denk dat sommige dingen alleen maar geroepen worden om ruis te creëren.”

Horner kan het niet laten om even terug te sneren: “We zijn Mercedes voorbij gegaan als het gaat om het aantal overwinningen in het huidige Formule 1-tijdperk. We zijn het team in vorm. Waarom zou je in hemelsnaam dit team willen verlaten? Mercedes is het derde team. Ze staan op het moment zelfs achter hun klantenteams. Ik denk dat Toto zijn tijd dus beter kan spenderen aan het verbeteren van zijn team in plaats van aan de rijdersmarkt.” Horner probeert Wolff een koekje van eigen deeg te geven: “Hebben jullie al gehoord dat het contract van George [Russell] eind 2025 afloopt? Misschien ziet hij het helemaal niet zitten om daar voor 2026 te blijven.”

Wel of geen uitsluitsel van Verstappen?

Dit alles neemt niet weg dat Verstappen tot dusver alleen de intentie heeft uitgesproken om zijn contract tot het einde van 2028 uit te dienen. Daarmee geconfronteerd zegt Horner: “In hoeveel van de persconferenties die hij gedaan heeft, heeft hij wel niet gezegd dat hij gecommitteerd is aan zijn contract en aan het team? Hij heeft dat meerdere keren gedaan.” Toen Verstappen eerder tijdens het weekend in China gevraagd werd of het honderd procent zeker is dat hij volgend jaar bij Red Bull rijdt, klonk er echter geen onomwonden ‘ja’. De Nederlander antwoordde dat er geen reden is om te vertrekken zolang hij gelukkig is bij het team en dat hij het op de eerste plaats belangrijk vindt dat hij zich in een rustige omgeving bevindt. In reactie daarop zegt Horner: “Ik kan jullie verzekeren dat er helemaal niets onduidelijk is aan waar Max Verstappen volgend jaar rijdt.” Gevraagd of er sprake is van een rustige omgeving bij Red Bull, antwoordt hij kort: “Ja.”

Eerder liet Verstappen optekenen dat het voor hem ook van belang is dat de 'belangrijke mensen' in het team bij Red Bull Racing blijven. In de Formule 1 zijn in de voorbije maanden behoorlijk wat hoge technische figuren van team gewisseld. Als Motorsport.com vraagt of het lastig is om het team bij elkaar te houden, en daarmee aan deze specifieke wens van Verstappen te voldoen, zegt Horner: “Er zijn altijd dingen die evolueren binnen een team. Niets blijft altijd hetzelfde. Maar tegelijkertijd hebben we enorme continuïteit in onze organisatie. Paul Monaghan, die vandaag de beker voor de constructeur in ontvangst nam op het podium, is al negentien jaar bij het team. Rocky, die al die kampioenschappen heeft behaald met Sebastian, is ook nog steeds bij ons. Weliswaar zit hij nu op een ander project, maar hij maakt nog steeds deel uit van de organisatie. Hetzelfde geldt voor Simon Rennie. Zo zijn er vele engineers en ontwerpers die al heel lang bij ons zijn. Tegelijkertijd geven we ook altijd ruimte aan talent om zich te ontwikkelen. En het draait uiteindelijk niet om één of twee individuen. Het gaat om het collectief.”