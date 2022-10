Komende woensdag onthult de FIA de officiële rapporten over de uitgaven van de Formule 1-teams in 2021 en wordt bekend welke teams onder de limiet van 145 miljoen dollar zijn gebleven en welke formaties meer hebben uitgegeven. Momenteel gaan geruchten in de paddock dat een tweetal teams zich niet aan de financiële afspraken heeft gehouden, waarbij één team er significant overheen zou zijn gegaan. Op dit moment wordt er naar Aston Martin en Red Bull Racing gewezen, al bagatelliseren die formaties de situatie. Red Bull-teambaas Christian Horner vertelde vrijdag dat zijn team op het moment dat het zijn rekeningen indiende onder de limiet zat.

Maar latere verduidelijkingen van de FIA over gebieden die wel en niet onder het budgetplafond vallen, staan naar verluidt centraal in de speculaties over dat de ploeg mogelijk over de schreef is gegaan. Vrijdagavond liet de autosportbond middels een verklaring weten dat de beoordeling van de situatie nog gaande is en het te vroeg is om over eventuele overtredingen te praten. "De FIA heeft kennisgenomen van belangrijke en ongefundeerde speculaties en vermoedens in deze zaak en herhaalt dat de beoordeling gaande is en dat de juiste procedure gevolgd wordt. Dit zonder rekening te houden met enige externe discussies", aldus de internationale autosportfederatie.

Ferrari wil volledige transparantie van FIA

Hoewel de officiële bevestiging van de situatie pas over een paar dagen komt, heeft Ferrari er bij de FIA op aangedrongen om standvastig en volledig open te zijn in hoe het de zaak aanpakt. Laurent Mekies, race director bij Ferrari, stond Sky Italia hierover te woord. "Het is nu geen geheim meer dat twee teams het budgetplafond voor 2021 hebben overtreden. De ene met een aanzienlijk bedrag en de andere met wat minder", aldus de Fransman. "We nemen dit zeer serieus en verwachten dat de FIA de situatie op een voorbeeldige wijze aanpakt. We vertrouwen de FIA voor de volle honderd procent. Ze hebben de afgelopen weken en maanden een zeer sterk standpunt ingenomen over andere kwesties. Daarom verwachten we dat er voor zo'n serieuze zaak volledige transparantie is en er eventueel maximale sancties komen om ervoor te zorgen dat we allemaal binnen dezelfde regels racen. De invloed op de performance van de auto's is enorm."

Volgens Mekies is het van vitaal belang dat de manier waar op het proces gaat, de teams helpt om de grenzen van het budgetplafond te respecteren, los van uitspraken over individuele gevallen. "Het belangrijkste is dat de FIA kan vaststellen dat er te veel is uitgegeven. Zodra dat is gebeurd, hebben we in ieder geval de bevestiging dat dit de regels zijn waaraan iedereen zich moet houden. Daarna kunnen de sancties besproken worden met betrekking tot het effect van de overbesteding in 2021, 2022 en wat dat effect eventueel kan zijn voor 2023. Want op dit punt in het seizoen heeft het ook effect op volgend jaar. Het belangrijkste is dus dat de overschrijding wordt bevestigd en dat we allemaal volgens de regels racen."

Mocht Red Bull Racing schuldig worden bevonden, dan heeft de FIA diverse sancties waar het uit kan kiezen, zoals boetes, puntenaftrek en zelfs uitsluiting van het kampioenschap. Het is echter ondenkbaar dat de FIA, met al een heel controversieel einde van het F1-seizoen 2021, zo ver gaat dat ze het kampioenschap van dat jaar nog beïnvloeden. Mekies zegt dat een dergelijke stap voor veel fans moeilijk te accepteren zou zijn, maar dat het van groot belang is dat de F1-teams de reglementen naleven. Op de vraag wat de overtreding voor invloed zou kunnen hebben gehad op het kampioenschap van vorig jaar en kan hebben op volgend jaar, antwoordt hij. "De regels moeten 'echt' zijn en als ze worden overtreden, dan dienen er ook 'echte' straffen te worden opgelegd."

Video: Motorsport.com gaat uitgebreid in op de nieuwste Formule 1-rel