In het eerste deel van de race in Singapore reed Pierre Gasly comfortabel in de top-zeven. Toen de baan langzaam opdroogde was hij een van de eerste coureurs die naar binnen gingen voor de slicks. Net als George Russell was Gasly veel te vroeg. De Fransman verloor meerdere plekken en werd uiteindelijk slechts tiende. Tot overmaat van ramp crashte zijn teamgenoot Yuki Tsunoda uit de race.

Gasly is duidelijk niet blij met hoe de race verlopen is. “Ik denk dat we het niet goed gedaan hebben”, zei de Fransman na de finish tegen Motorsport.com. “We lagen zevende, voor de beide Aston Martins op de baan. We hadden alles in eigen hand en we gooiden het weg omdat we te vroeg naar binnen gingen. Er was geen communicatie, geen dialoog en ik begrijp niet helemaal waarom. We namen een gok op het moment dat we dat niet hoefden te doen. Wij gingen naar binnen, iedereen bleef buiten en vier wagens hebben daardoor de overcut op ons kunnen doen.”

Aston Martin haalt AlphaTauri in

Gasly vindt het de uitslag, waarbij coureurs zoals Sebastian Vettel, Lance Stroll en Daniel Ricciardo enorm opgeschoven zijn door hun late stop, enorm frustrerend. Voor zijn team AlphaTauri betekent het zelfs dat Aston Martin hen voorbij is gegaan in het WK voor constructeurs. “Natuurlijk ben ik erg teleurgesteld voor het hele team dat we teruggevallen zijn naar de negende plek bij de teams. Daniel [Ricciardo] lag ver achter ons, maar hij bleef buiten, zoals wij dat ook hadden moeten doen. Hij finishte als vijfde. Het zijn negen punten die we verloren hebben. Negen belangrijke punten. Dus ja, ik ben gewoon verdrietig, en niet blij met onze prestatie.”

De winnaar van de GP van Italië in 2020 zegt dat als het team hem gevraagd had naar de baancondities en het goede moment om te stoppen, hij de pitmuur had geadviseerd om hem buiten te laten. “Het was te vroeg. Ik begrijp niet waarom we het gedaan hebben. Ik heb niet met ze gesproken en dat is natuurlijk iets wat we gaan terugkijken. Ze hebben redenen om het te doen, maar we hadden tenminste moeten communiceren. In de positie waarin we zaten, waarbij je qua baanpositie voor je twee grote rivalen ligt in Singapore, er een opdrogende baan is en je weet dat het lastig wordt om je banden op te warmen, snap ik niet waarom we het geriskeerd hebben. We gaven onze posities gewoon weg.”