Red Bull Racing stuurt Formule 1-auto op pad in Bathurst

Red Bull Racing is dus van de partij tijdens de seizoensopener van de Intercontinental GT Challenge. Het Formule 1-team van Max Verstappen en Sergio Perez neemt speciaal daarvoor de Red Bull RB7 mee. Met de kampioenschapsauto van 2011 worden diverse ronden gereden op het iconische circuit van Bathurst. Wie de bolide daar aan de tand mag voelen wordt later bekendgemaakt, maar het lijkt een logische keus om derde rijder Daniel Ricciardo in zijn thuisland op pad te sturen met de RB7.

De Australiër heeft in het verleden aangegeven fan te zijn van Bathurst en hoopte bij McLaren op een kans om in een Supercar over het circuit te racen. Het publiek kan de F1-auto's en coureurs dat weekend in ieder geval in de paddock van dichtbij bewonderen. "Red Bull is de huidige Formule 1-wereldkampioen. Alleen daarom is het al een voorrecht om dat team op het evenement te hebben, maar het feit dat er een F1-auto van Red Bull over Mount Panaroma gaat scheuren, maakt het toch even anders", zegt Shane Rudzis, CEO van de 12 uur van Bathurst. "Dit wordt een spektakel dat we nog nooit eerder hebben gezien bij ons evenement. Dit tilt het naar een heel nieuw niveau. Dit wordt voor de Australische fans de beste kans van 2023 om F1-auto's van dichtbij te zien en een nog zeldzamere kans om een F1-auto over Mount Panorama te zien rijden."

Het is niet de eerste keer dat Red Bull dergelijke activiteiten in Australië organiseert. Ricciardo reed twee keer eerder met een F1-auto in zijn geboortestad Perth. De tweede keer was tijdens het Perth Speed Fest in 2015, ook toen kwam hij in actie met de RB7. Mark Webber reed twee jaar daarvoor met de RB7 over Sydney Motorsport Park tijdens het Top Gear Festival. Op het circuit van Mount Panorama heeft Jenson Button het ronderecord in handen. De Brit reed in 2011 in de McLaren MP4-23 een 1.48.8. Die demonstratie werd georganiseerd door Vodafone. Ook Supercars-legende Craig Lowndes reed een aantal ronden in de McLaren en was slechts een seconde langzamer dan de beste tijd van de wereldkampioen van 2009. De 12 uur van Bathurst vindt plaats in het weekend van 3 tot en met 5 februari.