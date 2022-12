Williams maakte tijdens het Amerikaanse Grand Prix-weekend bekend dat Logan Sargeant vanaf 2023 in actie komt voor de Britse renstal, mits hij genoeg punten verzamelde voor zijn superlicentie. Zijn eindresultaat in het FIA Formule 2-kampioenschap bleek uiteindelijk genoeg. Kort na de laatste F2-race in Abu Dhabi maakte het team uit Grove de komst van de Amerikaan officieel. Williams-teambaas Jost Capito, die inmiddels niet meer aan het roer staat bij de formatie, legde kort voor zijn vertrek in een eindejaarsinterview uit waarom Sargeant al eerder werd aangekondigd voor het volgende seizoen.

"Er liepen ook gesprekken met andere coureurs", vertelde Capito. "Het was niet netjes geweest als we Mick Schumacher, Antonio Giovinazzi of andere gasten hadden laten wachten, terwijl we eigenlijk wel wisten wat we zouden doen. Zodra je iets weet, moet je het hen gewoon laten weten. Dan kun je het ook meteen publiekelijk maken. Ons team is open, duidelijk en eerlijk. Als we een beslissing hebben genomen, waarom zouden we dat dan niet laten weten?"

Sargeant zelf ervoer in het slotweekend van F2 minder druk dan hij had verwacht, ondanks dat hij wist wat er op het spel stond. De nieuwbakken Williams-coureur wordt de eerste Amerikaan die voltijds in de Formule 1 aan de slag gaat sinds Scott Speed in 2007. Alexander Rossi was de laatste Amerikaan op de F1-grid. Hij reed aan het einde van het 2015-seizoen vijf Grands Prix voor Marussia. Capito liet ook weten dat de bekendmaking van Sargeant in Austin bewust was. "Het is een Amerikaanse rijder, het was Austin... beter kan niet. Daarom viel alles samen in Austin."