Logan Sargeant werd in het Amerikaanse Formule 1-Grand Prix weekend als Williams-coureur voor 2023 gepresenteerd, echter beschikte de coureur toen nog niet over een superlicentie: het rijbewijs voor de Formule 1. Ten tijde van zijn bevestiging stond er nog slechts een Formule 2-weekend op het programma. Sargeant moest in de top-zes van het F2-kampioenschap eindigen om de superlicentie veilig te stellen. Dat lukte, ondanks de spanning in dat kampioenschap. Niet veel later bevestigde Williams de komst van Sargeant voor 2023 officieel.

"Ik was op zoek naar een evenwicht tussen risico en beloning", aldus Sargeant tegen Motorsport.com. "De druk was niet zo groot als ik had verwacht. Ik wist wat er op het spel stond. Dat zorgde dat de druk afnam. Ik wist dat het goed moest komen als we zouden presteren zoals we konden en dezelfde snelheid zouden tonen zoals we die het hele jaar al lieten zien. Tijdens de wedstrijden moest ik niet te agressief, maar ook niet te terughoudend zijn. Ik wilde realistisch blijven. Ik wist dat ik nog een klus moest klaren. Een beetje druk was er natuurlijk wel. Dat viel namelijk van mijn schouders nadat het lukte."

Sargeant kreeg voor het Formule 2-seizoen geen andere doelen mee van Williams. Het was puur het veiligstellen van een superlicentie. "Niet dat ik weet", antwoordt de Amerikaan of Williams nog meer van hem wilde zien. "Ik moest simpelweg goed presteren en ergens bovenin het kampioenschap eindigen om mijn superlicentie veilig te stellen. Ik heb overigens een sterk debuutseizoen gehad bij Carlin. Soms pakte het niet helemaal uit zoals zou moeten, maar het getoonde tempo was sterk. We zijn op een prima positie geëindigd in het kampioenschap."

De Amerikaan voegde zich in oktober 2021 als junior bij Williams. Dat stelde hem in staat om zich in een korte periode zo goed mogelijk voor te bereiden op zijn F1-debuut, aangezien er ook maar drie testdagen zijn. Op de vraag hoe hij zich heeft ontwikkeld als coureur in 2022, antwoordt Sargeant. "Het voelt voor mij dat de combinatie van een heel F2-seizoen en het feit dat ik veel over mezelf en het racen leerde, me goed heeft gedaan. Met name mijn kwalificaties zijn verbeterd. Het belangrijkste is de hoeveelheid tijd die ik in de F1-simulator heb doorgebracht, de vrije trainingen en de laatste test in Abu Dhabi. Dat gaf me de kans om uit mijn comfortzones te stappen en me te verbeteren."

Video: Logan Sargeant nam onder andere VT2 in Brazilië voor zijn rekening