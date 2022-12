Max Verstappen verkozen tot Sportman van het Jaar 2022

Het Sportgala 2022 vond plaats in AFAS Live in Amsterdam. Max Verstappen kreeg daar opnieuw de meeste stemmen en pakte voor de derde keer de titel Sportman van het Jaar. Uiteraard krijgt hij deze prijs vanwege zijn verrichtingen in het afgelopen Formule 1-seizoen. Met nog vier Grands Prix op de planning kroonde de Nederlander zich in Japan al tot wereldkampioen. Verder won hij ook nog eens 15 van de 22 races. Vorig jaar en in 2016 werd Verstappen ook verkozen tot Sportman van het Jaar.

Verstappen was zelf niet aanwezig op het gala. Zijn zus Victoria nam de prijs in ontvangst. "We hebben er heel hard voor gewerkt als familie", liet ze in de uitzending weten. "Het is alleen maar mooi dat dit zo gebeurt. Ik ben heel dankbaar dat ik deze prijs mag ophalen voor hem."

Verstappen heeft zich met zijn derde titel Sportman van het Jaar op gelijke hoogte gezet met Pieter van den Hoogenband. De zwemmer werd in zijn loopbaan drie keer olympisch kampioen, zestienmaal Europees kampioen en een keer wereldkampioen. Alleen turner Epke Zonderland, judoka Anton Geesink en schaatser Ard Schenk hebben meer gewonnen dan Verstappen. Dat drietal kroonde zich vier keer tot Sportman van het Jaar.

De Red Bull Racing-coureur kreeg net als vorig jaar concurrentie van baanwielrenner Harry Lavreysen, die voor de derde keer wereldkampioen werd op de keirin en voor de vierde keer wereldkampioen op de sprint. Ook langebaanschaatser Thomas Krol was een van de kanshebbers. Hij pakte afgelopen jaar de olympische en Europese titel op de 1.000 meter en werd wereldkampioen sprint.