Na twee jaar heeft Daniel Ricciardo het zwart-geel van Renault ingeruild voor het papaja en blauwe McLaren van CEO Zak Brown. De Amerikaan is niet alleen actief betrokken in de Formule 1, maar via McLaren ook in de IndyCar en bovendien is hij mede-eigenaar van Supercars-team Walkinshaw Andretti United. Vorig jaar speelde Brown als eens met het idee om Ricciardo samen met McLaren-teamgenoot Lando Norris in te zetten tijdens de Supercars-race op Mount Panorama, de Bathurst 1000. Ricciardo geeft nu aan dat hij daar zelf ook oren naar heeft, evenals een ritje in een van de IndyCar-bolides van Arrow McLaren SP.

“Dat moet ik wel aan Zak vragen”, vertelde Ricciardo in een interview met GP Racing. "Zelfs als ik niet mee kan doen aan de race, wil ik met een Supercar over Bathurst rijden. Het maakt me niet uit of het een privétest of een echte race is, ik moet dat doen. En ik denk dat ik nu een goede kans heb met Zak als vriend en baas. Hij wil graag proberen om ons in een Amerikaanse single-seater, een IndyCar, te krijgen. Dus er is veel te doen.”

12 uur van Bathurst ook een optie

Het iconische circuit van Bathurst organiseert jaarlijks twee grote races: de Bathurst 1000 van de Australian Supercars en de 12 uur van Bathurst, die met GT-bolides wordt verreden. In principe heeft Ricciardo dus twee mogelijkheden om op Mount Panorama te racen, hoewel de wedstrijd van de Supercars in 2021 samenvalt met de Japanse GP van de Formule 1. De 12 uur van Bathurst, die normaal gesproken in februari wordt verreden, zou wat dat betreft een betere optie zijn. “Toen ik bij hem tekende in de eerste fase van vorig jaar, hebben we hierover gesproken en toen werd er gezegd: ‘We zouden je mee moeten laten doen aan de 12 uur van Bathurst.’ Als hij me zou vragen en het zou logistiek goed uitkomen, dan zou ik ja zeggen”, aldus Ricciardo.

Ricciardo weet dat hij dit jaar hoe dan ook een ritje in een bijzondere racewagen kan verdienen. De Australiër heeft namelijk een weddenschap afgesloten met Brown: als hij een podiumplaats behaalt in het huidige F1-seizoen, dan mag hij plaatsnemen in de Chevrolet Monte Carlo, die in 1984 in handen van Dale Earnhardt goed was voor de vierde plaats in de hoogste NASCAR-divisie.