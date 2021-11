Schumacher: "Verstappen maakt normaal gezien geen schijn van kans"

Afgelopen zomer verklaarde Ralf Schumacher nog tegenover Motorsport.com dat hij Max Verstappen graag de wereldtitel zou zien pakken in 2021. "Dat zou weer een keer wat anders zijn en hij verdient het in mijn optiek ook echt", zei de zesvoudig Grand Prix-winnaar. "Max is enorm gegroeid. In zijn eerste jaren wilde hij iets te veel, hij pushte de auto eigenlijk te hard en was bij vlagen ook behoorlijk agressief. Nu zien we een hele andere Max Verstappen en eentje waar ik als analist enorm van kan genieten. In dat opzicht zou ik graag zien dat hij de titel pakt."

Met alleen de races in Saudi-Arabië en Abu Dhabi nog voor de boeg heeft Schumacher er echter een hard hoofd in. "Mercedes heeft op het moment een stabieler pakket", stelt de analist van het Duitse Sky Sport. "Max geeft alles en laat zien hoe goed hij is, maar onder normale omstandigheden maakt hij geen schijn van kans. Misschien hij heeft het geluk dat hem tot nu toe ontbrak. Als hij aan het begin van het jaar wat meer geluk had gehad, was hij nu misschien al kampioen geweest."

Red Bull zette de afgelopen races vraagtekens bij de achtervleugel van Mercedes, die op de rechte stukken te veel door zou buigen om een hogere topsnelheid mogelijk te maken. Volgens Toto Wolff, de teambaas van de Duitse fabrieksformatie, ziet Red Bull spoken en ook Schumacher denkt dat er weinig aan de hand is. "We hebben in Qatar opnieuw gezien dat Mercedes snel genoeg is, ze hebben het niet nodig om vals te spelen. Ik ga er dan ook niet vanuit dat het team opzettelijk de regels aan zijn laars lapt", aldus Schumacher. Naar aanleiding van de zorgen van Red Bull worden de achtervleugels inmiddels strenger gecontroleerd door de FIA. Mocht er iets niet in de haak zijn geweest, dan ging dat volgens Schumacher waarschijnlijk per ongeluk. "Als je dicht op de limiet opereert, kan er altijd wat misgaan waarna je in een grijs gebied terecht kan komen."

