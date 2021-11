Red Bull dreigt met protest tegen achtervleugel van Mercedes

Het politieke gevecht tussen Red Bull Racing en Mercedes loopt dit hele jaar al parallel aan alle actie op de baan. De voorbije week ging het vooral over het verdedigen van Max Verstappen in Brazilië, maar de zogenaamde flexi wings vormen over dit seizoen een nog veel groter thema. Zo kwam Mercedes rond de race in Baku met klaagzangen over de Red Bull-achtervleugel en heeft het team van Verstappen die vleugel daadwerkelijk moeten aanpassen vanaf de Franse Grand Prix.

Inmiddels is de blik van Red Bull gericht op het exemplaar van Mercedes. Zo voelde Verstappen na de kwalificatie in Sao Paulo aan de achtervleugel van Hamilton en blijkt Horner tijdens de persconferentie in Qatar bereid om in de tegenaanval te gaan. "Is onze eigen auto in lijn met het reglement? Absoluut. Plaatsen we vraagtekens bij de topsnelheid van Mercedes sinds Boedapest en meer specifiek in de laatste paar races? Absoluut. We verwachten dan ook dat de FIA er als politieagent van deze sport voor gaat zorgen dat alle auto's volledig in lijn met het reglement zijn. We willen absoluut een fair gevecht hebben in deze laatste races en willen dat de beslissing op de baan valt, niet met een protest na afloop."

Blik op de FIA, daarna eigen protest

Het betekent concreet dat Red Bull Racing een tweetrapsraket voor ogen heeft. In eerste instantie doet Horner een klemmend beroep op de FIA. Mocht dat niet voldoende zijn, dan volgt er een officieel protest. "Wij willen er zeker van zijn dat de auto's voorafgaand aan deze slotraces gedegen zijn gecheckt en dat ze volledig in lijn met het reglement zijn. Er staat namelijk veel op het spel", zo laat hij aan onder meer Motorsport.com Nederland weten. "We willen een eerlijk speelveld." Om dat gelijkwaardige speelveld af te dwingen, is Red Bull bereid ver te gaan. Of zoals Horner het stelt: "Als we denken dat hun auto niet in lijn met het reglement is, dan tekenen we zeer zeker protest aan. Iedereen heeft hun topsnelheid kunnen zien in Mexico en Brazilië. Zeker in Brazilië was het niet normaal. We weten dat een nieuwe motor meer vermogen oplevert, maar we konden ook aan de markeerpunten zien dat die vleugels doorbuigen en dan is voor ons duidelijk wat er aan de hand is."

"Daarom richt ik mij in eerste instantie tot de FIA om ervoor te zorgen dat alle auto's bij het technische reglement passen, maar als dat in onze ogen niet het geval is, dan gaan we zeker in protest." Achter de schermen werkt Red Bull dan ook al aan een dossier om de FIA mee te overtuigen. Rest alleen nog de vraag wanneer Horner de lont in het spreekwoordelijke kruitvat wil steken: "Als wij die vleugel hier weer op de auto zien, dan tekenen we protest aan. Hier in Qatar heeft die vleugel misschien iets minder effect, al gaat het nog steeds om een kilometer of zeven, maar in Jeddah en Abu Dhabi kunnen we zelfs weer in de situatie komen dat hun auto simpelweg 'unraceable' is", voegt Horner bij Sky Sports F1 nog toe.