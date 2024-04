Sergio Pérez is het Formule 1-seizoen begonnen zoals Red Bull dat wilde zien. De Mexicaan is in vier races drie keer tweede geworden, drie keer achter Max Verstappen, en staat in het kampioenschap ook tweede. Pérez hoopt dat deze resultaten hem helpen in de onderhandelingen om langer bij Red Bull Racing te blijven, maar Ralf Schumacher weet zo goed als zeker dat de 34-jarige coureur op zijn laatst aan het einde van het seizoen moet vertrekken. "Deze samenwerking komt ten einde, maar de vraag is wanneer. Als hij blijft rijden zoals hij nu doet dan niet in middenin het seizoen, maar in ieder geval aan het einde van het jaar stopt het. Ik ben daar heel zeker van", stelt de Duitser in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports.

De prestaties van Pérez zijn volgens Schumacher het minimale wat je van een coureur bij Red Bull mag verwachten. Dat is ook de reden dat de voormalig coureur kritisch is op wat Pérez laat zien. "Als alles goed gaat, dan kan hij een klein beetje in de buurt van Max Verstappen blijven. In de race is het alsof ze allebei van een andere planeet komen terwijl ze in dezelfde auto zitten", vertelt Schumacher. "Het is voor het team niet vol te houden."

Meerdere opties voor Red Bull

Volgens Schumacher heeft Red Bull genoeg mogelijkheden om een nieuwe coureur aan te trekken. "Carlos Sainz en Fernando Alonso zijn beschikbaar. Er zijn ook jonge coureurs die zich aandienen, er gebeurt heel veel op de markt", ziet de meervoudig Grand Prix-winnaar. "Op dit moment denk ik dat Max Verstappen gewoon blijft, ondanks dat Mercedes wat anders hoopt. Ik denk dat Carlos Sainz na de volgende race de grootste kans [op het stoeltje heeft]."

Mocht Sainz naar Red Bull komen, dan denkt Schumacher dat de Spanjaard het Verstappen lastig kan maken. "Sainz is gewend om naast sterke coureurs te rijden en hij weet dat het tijdperk Max Verstappen een keer over moet gaan. Hij weet dat", vertelt de 48-jarige. "Sainz denkt dat hij de beste coureur is, anders zou hij dit [racen] niet doen. We moeten niet onderschatten hoeveel race-intelligentie hij heeft. De enige vraag die ik heb, is hoe hij met het [Red Bull-]concept om kan gaan. We weten dat de auto veel onderstuur heeft omdat Max Verstappen dat graag wil."