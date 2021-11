Wolff over foto’s achtervleugel Mercedes: "Ze zien spoken"

Naast een felle strijd op het asfalt zijn Mercedes en Red Bull Racing ook naast de baan in een stevig duel verwikkeld. Het nieuwste strijdgebied is de achtervleugel van Mercedes, waar Red Bull in Brazilië omtrent de legaliteit vraagtekens bij plaatste. De reden daarvoor was het grote verschil in topsnelheid tussen Lewis Hamilton en de rest van het veld. Op de vrijdag in Qatar claimde Red Bull-teambaas Christian Horner dat de strepen op de endplates van de Mercedes-achtervleugel afkomstig zijn van “bewegende vleugelelementen” en ook gaf hij aan dat zijn team bereid was om een protest in te dienen.

Mercedes lijkt zich intussen weinig zorgen te maken over de legaliteit van de achtervleugel. Trackside engineering director Andrew Shovlin benadrukte dat de renstal “de FIA heeft uitgenodigd om er zoveel en zolang naar te kijken als ze willen” en dat de officials “geen probleem zien in wat wij hebben”. Motorsport.com vroeg teambaas Toto Wolff naar de foto’s van de achtervleugel die volgens Red Bull zichtbare strepen bevatte. “Ik weet niet waar ze die foto vandaan hebben gehaald en wat het eigenlijk laat zien. Ze zien spoken”, zei de Oostenrijker daarop.

'Blij dat Red Bull blij is'

De afgelopen races maakte Mercedes veel indruk met de topsnelheid van de W12. In Qatar heeft de FIA na de kwalificatie echter aangescherpte tests gedaan voor de achtervleugel. Horner verwelkomde die stevigere tests en zei dat die hun werk deden, omdat de topsnelheid van Mercedes “onder controle” en “plotseling in lijn” is met die van Red Bull. Het verschil tussen de topsnelheden van Lewis Hamilton en Max Verstappen in de kwalificatie in Brazilië was ruim negen kilometer per uur, in Qatar was dat verschil nog maar drie kilometer per uur.

“Het circuit hier is opvallend genoeg minder vermogensgevoelig en ik denk dat ze het gewoon goed hebben gedaan”, verklaart Wolff het kleinere verschil in topsnelheid. “Hun topsnelheid met de grote vleugel is identiek aan die van ons, dus ik ben blij dat zij blij zijn. Laten we naar Saudi-Arabië gaan, misschien horen we daar opnieuw weer wat commentaar. In zekere zin kan ik alle discussies die gestart worden niet meer volgen. We hebben moeite om bij te blijven met commentaar geven op geruchten die aan die kant worden verspreid.”

De dreiging van een protest door Red Bull lijkt daardoor voor even verdwenen, maar Wolff durft dat niet met zekerheid te zeggen. “Dat zou kunnen, maar ik weet niet wat ze van plan zijn. Zoals gezegd kan ik het niet volgen, kan ik in zekere zin de gedachtegang niet volgen. Het lijkt willekeurig. Maar dat is oké. Ik wil niet nog meer olie op het vuur gooien. We proberen naar onszelf te kijken en proberen het zo goed mogelijk te doen. We zijn nog steeds veertien punten in het nadeel, dus we moeten een goede race rijden. Dat is wat telt.”